Российский футбол вернулся к убыткам
Российскому футболу не удалось сохранить прибыль. 2017 г. футбольные клубы Российской
Российскому футболу не удалось сохранить прибыль. 2017 г. футбольные клубы Российской
Прибыль 2016 года оказалась исключением из правила — предыдущие годы были убыточными, например, 2015 г. клубы РПЛ закончили с минусом в 9,4 млрд руб., 2014 г. — 8 млрд, а 2013 г. — 3,7 млрд.
Причина убытка в том, что клубы более чем вдвое сократили доходы, не связанные с футболом напрямую: с 17,3 до 7,7 млрд руб., сказано в исследовании. Речь идет, например, о трансферной деятельности, сделках с недвижимостью и др. При этом общие расходы клубов, связанные в первую очередь с контрактными обязательствами, остаются стабильными.
В прошлом сезоне посещаемость матчей увеличилась почти на четверть, подсчитали аналитики PwC: теперь в среднем на каждую игру приходит 14 000 болельщиков. Это самый высокий показатель за последние 10 сезонов. Во многом этому способствовал ввод в экспулатацию новых комфортабельных стадионов, а также рост интереса к футболу благодаря Чемпионату мира 2018 г.
Доходы клубов РПЛ от билетов и матчевых мероприятий выросли в полтора раза до 4,4 млрд руб. Помимо роста посещаемости матчей этому способствовало и увеличение продаж билетов на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также растет доля
Кроме того, три четверти клубов планируют увеличить в ближайшие три сезона и продажи билетов в
Тем не менее,
В среднем у европейских клубов на продажу прав на трансляцию матчей приходится около трети всех доходов — от 14,8 до 50,5% в зависимости от страны. В России их доля увеличилась на треть, но