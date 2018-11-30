Российский футбол вернулся к убыткам

Источник: РИА "Новости"

Прибыль 2016 года оказалась исключением из правила — предыдущие годы были убыточными, например, 2015 г. клубы РПЛ закончили с минусом в 9,4 млрд руб., 2014 г. — 8 млрд, а 2013 г. — 3,7 млрд.

Причина убытка в том, что клубы более чем вдвое сократили доходы, не связанные с футболом напрямую: с 17,3 до 7,7 млрд руб., сказано в исследовании. Речь идет, например, о трансферной деятельности, сделках с недвижимостью и др. При этом общие расходы клубов, связанные в первую очередь с контрактными обязательствами, остаются стабильными.

В прошлом сезоне посещаемость матчей увеличилась почти на четверть, подсчитали аналитики PwC: теперь в среднем на каждую игру приходит 14 000 болельщиков. Это самый высокий показатель за последние 10 сезонов. Во многом этому способствовал ввод в экспулатацию новых комфортабельных стадионов, а также рост интереса к футболу благодаря Чемпионату мира 2018 г.

Доходы клубов РПЛ от билетов и матчевых мероприятий выросли в полтора раза до 4,4 млрд руб. Помимо роста посещаемости матчей этому способствовало и увеличение продаж билетов на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также растет доля онлайн-продаж билетов: почти половина абонементов (46%) и билетов (43%) покупаются в интернете. У 13 из 16 клубов есть программы лояльности для болельщиков, которые включают в том числе и скидки на билеты.

Кроме того, три четверти клубов планируют увеличить в ближайшие три сезона и продажи билетов в VIP-ложи. Пока на каждом стадионе в среднем их около 38. Повышение интереса к футболу и рост посещаемости матчей почти на четверть приводит к росту спроса и на премиальный билетный инвентарь, сказано в исследовании.

Тем не менее, по-прежнему структура доходов клубов РПЛ отличается от структуры доходов европейских лиг. Это отмечали аналитики еще в предыдущем исследовании экономики футбола.