Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ
Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ».
Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается под эгидой РФС Детской футбольной лигой и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ».
Премия вручается лучшему молодому игроку года РПЛ.
В 2018 году в список номинантов вошли Ильзат Ахметов («Рубин», Казань — ЦСКА, Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Иван Обляков («Уфа», Уфа — ЦСКА), Дмитрий Скопинцев («Ростов», Ростов-на-Дону), сообщает
Премия учреждена ДФЛ в 2002 году. Претенденты ежегодно отбираются по трём критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года, до 2015-го — не старше 20 лет), количество сыгранных матчей за команду (не менее трети). Лауреат определяется путём голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов
В разные годы обладателями премии становились Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин и Фёдор Чалов (все — ЦСКА, Москва), Роман Шишкин («Спартак», Москва), Павел Яковлев («Спартак» — «Крылья Советов», Самара), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин («Динамо», Москва), Эльмир Набиуллин («Рубин», Казань).