Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку РПЛ

Премия учреждена ДФЛ в 2002 году. Претенденты ежегодно отбираются по трём критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года, до 2015-го — не старше 20 лет), количество сыгранных матчей за команду (не менее трети). Лауреат определяется путём голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов Премьер-Лиги, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.