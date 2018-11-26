Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
25.11
Дженоа1
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
25.11
Вильярреал2
Бетис1
Футбол. Зарубежный
25.11
Амьен1
Марсель3
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
13:12 (мск), источник: ТАСС

Посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2018/19 выросла на 30%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средняя посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19 выросла на 30%. Об этом журналистам заявил президент лиги Сергей Прядкин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник РПЛ совместно с исследовательской компанией PwC представила финансовый отчет, в который вошла информация по доходам и расходам клубов в сезоне-2017/18, о посещаемости, а также трансферной деятельности.

«Средняя посещаемость матчей РПЛ сезона-2018/19 на 30% выше, чем в прошлом сезоне, — сказал Прядкин. — Конечно, все это за счет лидеров, которые ведут большую работу по привлечению болельщиков. Хорошим примером является футбольный клуб “Локомотив”, который занимается этим направлением и достигает целей».

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети
Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех
Ударный дебют Кононова и ахиллесова пята «Ростова». Рейтинг тура
Интриги дня КХЛ: «Динамо» ворвется в плей-офф, «Торпедо» победит
«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака»
Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей
«ПСЖ» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь