Посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2018/19 выросла на 30%

В понедельник РПЛ совместно с исследовательской компанией PwC представила финансовый отчет, в который вошла информация по доходам и расходам клубов в сезоне-2017/18, о посещаемости, а также трансферной деятельности.

«Средняя посещаемость матчей РПЛ сезона-2018/19 на 30% выше, чем в прошлом сезоне, — сказал Прядкин. — Конечно, все это за счет лидеров, которые ведут большую работу по привлечению болельщиков. Хорошим примером является футбольный клуб “Локомотив”, который занимается этим направлением и достигает целей».