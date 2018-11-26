Александр Егоров: Рука Зе Луиша — 100-процентный пенальти. Гол Корниленко забит по правилам
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владимира Москалева в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владимира Москалева в матче «Спартак» — «Крылья Советов».
— Рука Зе Луиша — это пенальти?
— Да, 100-процентный пенальти.
— Как же Москалев не увидел руку?
— Мы с ним общались. Он сказал, что ему показалось, что мяч отлетел в руку от ноги Зе Луиша. Но меня это объяснение немного не устроило.
— Почему?
— Если ему так показалось, почему он тогда не назначил угловой? А он показал — от ворот.
— Как тогда прокомментируете падение Шейдаева после борьбы с Комбаровым?
— По мнению нашего департамента, это не пенальти. Не дотягивает до назначения 11-метрового. Шла борьба в корпус, немного руку положил. Таких моментов очень много. Мы бы не хотели видеть такие пенальти.
— Гол Корниленко забит по правилам или из офсайда?
— Понимаете, такие моменты сейчас трактуются в пользу атаки. Нужно отдавать приоритет нападению. В данном случае мы поддерживаем решение ассистента главного арбитра.
— Какую оценку получил Москалев?
— Это наша внутренняя кухня. Я вам сказал, что Москалев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака». Значит, оценка неудовлетворительная.
— Значит, арбитр повлиял на исход встречи?
— Конечно.
— Появилась информация, что директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов заходил после игры в судейскую.
— В этом нет ничего страшного. Это не запрещено. Он же не скандалил. Может быть, просто зашел поблагодарить. Мы с ним пообщались в подтрибунном помещении. Он меня спросил, можно ли зайти. Я разрешил. Никакого криминала. Мы же все цивилизованные люди.
|Спартак
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3:1
Первый тайм: 0:0
|Крылья Советов
|Олег Кононов
|Миодраг Божович
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)