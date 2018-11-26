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13:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Егоров: Рука Зе Луиша — 100-процентный пенальти. Гол Корниленко забит по правилам

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владимира Москалева в матче «Спартак» — «Крылья Советов».

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28
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28
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— Рука Зе Луиша — это пенальти?

— Да, 100-процентный пенальти.

— Как же Москалев не увидел руку?

— Мы с ним общались. Он сказал, что ему показалось, что мяч отлетел в руку от ноги Зе Луиша. Но меня это объяснение немного не устроило.

— Почему?

— Если ему так показалось, почему он тогда не назначил угловой? А он показал — от ворот.

— Как тогда прокомментируете падение Шейдаева после борьбы с Комбаровым?

— По мнению нашего департамента, это не пенальти. Не дотягивает до назначения 11-метрового. Шла борьба в корпус, немного руку положил. Таких моментов очень много. Мы бы не хотели видеть такие пенальти.

— Гол Корниленко забит по правилам или из офсайда?

— Понимаете, такие моменты сейчас трактуются в пользу атаки. Нужно отдавать приоритет нападению. В данном случае мы поддерживаем решение ассистента главного арбитра.

— Какую оценку получил Москалев?

— Это наша внутренняя кухня. Я вам сказал, что Москалев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака». Значит, оценка неудовлетворительная.

— Значит, арбитр повлиял на исход встречи?

— Конечно.

— Появилась информация, что директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов заходил после игры в судейскую.

— В этом нет ничего страшного. Это не запрещено. Он же не скандалил. Может быть, просто зашел поблагодарить. Мы с ним пообщались в подтрибунном помещении. Он меня спросил, можно ли зайти. Я разрешил. Никакого криминала. Мы же все цивилизованные люди.

Спартак 3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
25.11.2018, 14:00 Зрители: 25092 основной раунд: 15-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Миодраг Божович
Голы
59′ Софьян Ханни (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 94
60′ Лоренсо Мельгарехо (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 25
90′ де Соуза Луиз Адриану (И. Попов) 12
8 Сергей Корниленко (Д. Ткачук) 49′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Денис Глушаков (к) 8
88′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
56′ Александр Ломовицкий 27
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ 72′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
84′ Роман Зобнин 47
Ивелин Попов 71
1 Сергей Рыжиков
3 Георгий Тигиев
15 Георгий Зотов
5 Мирал Самарджич
18 Агустин Рохель
11 Рамиль Шейдаев 83′
4 Евгений Башкиров 9′
28 Паул Антон
99 Максим Канунников 19′
31 Денис Ткачук
91 Павел Яковлев 74′
89 Йоан Молло
8 Сергей Корниленко (к) 63′
7 Александр Соболев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 5
11 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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