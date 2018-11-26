Александр Егоров: Рука Зе Луиша — 100-процентный пенальти. Гол Корниленко забит по правилам

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— Рука Зе Луиша — это пенальти?

— Да, 100-процентный пенальти.

— Как же Москалев не увидел руку?

— Мы с ним общались. Он сказал, что ему показалось, что мяч отлетел в руку от ноги Зе Луиша. Но меня это объяснение немного не устроило.

— Почему?

— Если ему так показалось, почему он тогда не назначил угловой? А он показал — от ворот.

— Как тогда прокомментируете падение Шейдаева после борьбы с Комбаровым?

— По мнению нашего департамента, это не пенальти. Не дотягивает до назначения 11-метрового. Шла борьба в корпус, немного руку положил. Таких моментов очень много. Мы бы не хотели видеть такие пенальти.

— Гол Корниленко забит по правилам или из офсайда?

— Понимаете, такие моменты сейчас трактуются в пользу атаки. Нужно отдавать приоритет нападению. В данном случае мы поддерживаем решение ассистента главного арбитра.

— Какую оценку получил Москалев?

— Это наша внутренняя кухня. Я вам сказал, что Москалев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака». Значит, оценка неудовлетворительная.

— Значит, арбитр повлиял на исход встречи?

— Конечно.

— Появилась информация, что директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов заходил после игры в судейскую.