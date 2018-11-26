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14:00 (мск), источник: ТАСС

ФК «Спартак» намерен с сезона-2019/20 продавать билеты на матчи только в интернете

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со следующего сезона намерен полностью перейти на онлайн-продажу билетов на домашние матчи. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» проводит домашние матчи на стадионе «Открытие-Арена», вмещающий 45 360 человек.

«Спартак» со следующего сезона полностью планирует перейти на продажу билетов в формат онлайн, — сказал Атаманенко. — Сегодня у нас кассы работают только в дни матчей, также в этом году мы все абонементы продали через канал Digital. Большинство болельщиков предпочитают онлайн- формат, и мы продолжим работу в этом направлении.

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