ФК «Спартак» намерен с сезона-2019/20 продавать билеты на матчи только в интернете

«Спартак» со следующего сезона полностью планирует перейти на продажу билетов в формат онлайн, — сказал Атаманенко. — Сегодня у нас кассы работают только в дни матчей, также в этом году мы все абонементы продали через канал Digital. Большинство болельщиков предпочитают онлайн- формат, и мы продолжим работу в этом направлении.