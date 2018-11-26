ФК «Спартак» намерен с сезона-2019/20 продавать билеты на матчи только в интернете
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со следующего сезона намерен полностью перейти на
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со следующего сезона намерен полностью перейти на
«Спартак» проводит домашние матчи на стадионе «Открытие-Арена», вмещающий 45 360 человек.
«Спартак» со следующего сезона полностью планирует перейти на продажу билетов в формат онлайн, — сказал Атаманенко. — Сегодня у нас кассы работают только в дни матчей, также в этом году мы все абонементы продали через канал Digital. Большинство болельщиков предпочитают онлайн- формат, и мы продолжим работу в этом направлении.