Капитан «Спартака» Глушаков. Как и кто его выбирал

Когда выбирали капитана?
Выборы состоялись на сборе в Австрии в июле. Новость о том, что Глушакова выбрали капитаном, появилась 24 июля. Вот что сам Денис написал в тот день в Инстаграм.
«Я горд носить капитанскую повязку “Спартака”. Благодарен команде за то, что проголосовали за меня. Я остаюсь капитаном клуба. Горжусь ребятами и тем, что мы вместе добились чемпионства в сезоне 2016/17. На этом нельзя останавливаться. Двигаемся только вперед»!
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Как распределились голоса
Вот как сообщил о назначении официальный сайт «Спартака».
«В них (выборах. — Прим. “СЭ”) приняли участие почти все игроки, выезжавшие на сбор в Австрию. Голосование было тайным. Победителем в третий раз стал Денис Глушаков. Он намного опередил других претендентов. Наши поздравления Денису, который третий сезон подряд будет выводить красно-белых на поле».
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер тогда же, в июле, дал информацию о 14 голосах в пользу Глушакова и 7 — за Джикию.
«По моей информации, преимущество Глушакова на выборах капитана оказалось внушительным, — сообщал Рабинер. — Есть данные, что он получил 14 голосов, а второе место, Георгий Джикия, — семь. Восстановившийся после разрыва крестов Джикия, кстати, стал вице-капитаном».
Сумятицу уже совсем недавно внес Рауль Рианчо.
На пресс-конференции после матча 13-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) исполняющий обязанности главного тренера красно-белых заявил, что Глушаков получил 18 голосов.
А в прощальном интервью «СЭ» испанец снизил это число до 15.
«Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом. И к мнению этих 15 надо было прислушаться».
Позиция Фратрии
Объединение болельщиков «Спартака» выступило с мощным заявлением, важной частью которого стали новые подробности летнего голосования.
«Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.
Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру «физруком», который не дает реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила — даже с учетом избрания Глушакова капитаном.
Кто был на сборе
Тренерский штаб красно-белых во главе с Массимо Каррерой взял в Австрию 31 футболиста.
Вот они: Артем Ребров, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Марко Петкович, Артем Мамин, Александр Лихачев, Леонид Миронов, Денис Глушаков, Фернанду, Данил Полубояринов, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Сергей Еременко, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Ивелин Попов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зелимхан Бакаев, Сильванус Нимели, Луиз Адриану, Зе Луиш, Педро Роша.
Также с командой отправились Джано и Александр Селихов, продолжавшие восстановление после травм.