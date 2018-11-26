Прядкин: РПЛ заплатит большой штраф в случае проведения игры «Енисея» и «Ахмата» в манеже

На прошлой неделе бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в порядке исключения разрешило красноярскому «Енисею» провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам РПЛ, из-за чего играть на нем могут только команды молодежного первенства. Премьер-лига выступила против, решение о месте проведения матча будет принято РПЛ вечером в понедельник.

«РПЛ получил письмо от ТВ-партнера, что это (проведение игры в манеже — прим. ТАСС) нарушение контракта и прочих договоренностей. Если матч пройдет в манеже, то мы заплатим достаточно большой штраф. В техническом регламенте есть все пункты, что и как должно быть. Мы принимали регламент, все должны находиться в равных условиях», — сказал Прядкин.

«Например, если при температуре -15 команды принимают решение не играть, то матч переносится на резервный день, тогда возникает вопрос, зачем его (регламент) принимали. Есть четыре арены (на которых, можно провести матч “Енисей” — “Ахмат”), и по одной уже ведутся разговоры», — добавили он.