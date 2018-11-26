Прядкин: РПЛ заплатит большой штраф в случае проведения игры «Енисея» и «Ахмата» в манеже
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская
На прошлой неделе бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в порядке исключения разрешило красноярскому «Енисею» провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам РПЛ,
«РПЛ получил письмо от
«Например, если при температуре -15 команды принимают решение не играть, то матч переносится на резервный день, тогда возникает вопрос, зачем его (регламент) принимали. Есть четыре арены (на которых, можно провести матч “Енисей” — “Ахмат”), и по одной уже ведутся разговоры», — добавили он.
Игра «Енисей» — «Ахмат» запланирована на 1 декабря.