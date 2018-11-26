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14:57 (мск), источник: Р-Спорт

Минспорт предложил не считать белорусов легионерами в российском футболе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство спорта РФ предложило не считать белорусов легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу.

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Об этом говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации», который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Аналогичное предложение про статус белорусских спортсменов было выдвинуто относительно всероссийских соревнований по волейболу, гандболу и регби, а ранее также относительно хоккея с мячом и хоккея на траве.

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