Минспорт предложил не считать белорусов легионерами в российском футболе

Об этом говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации», который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.