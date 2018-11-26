«Анжи» запретили тренироваться на своём стадионе из-за долгов

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 26 ноября, футболисты «Анжи» не смогли провести тренировку, им было отказано в выходе на поле.

С начала сезона махачкалинцы испытывают серьёзные финансовые проблемы. Игроки «Анжи» грозились бойкотировать матч с ЦСКА, но в итоге вышли на поле. На гостевой матч молодёжного первенства с «Уфой» махачкалинцы из-за отсутствия средств отправились на автобусе.

Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что в течение нынешнего сезона футболисты и тренеры не получали зарплату. Также он не исключил, что во втором круге будут доигрывать футболисты из молодёжной команды.