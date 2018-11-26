«Рубин» сообщил, что Коновалов выбыл до конца года из-за травмы

— На 15-й минуте матча с «Анжи» перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма, — говорится в сообщении. — К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!