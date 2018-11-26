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16:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» сообщил, что Коновалов выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году из-за травмы.

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Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

— На 15-й минуте матча с «Анжи» перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма, — говорится в сообщении. — К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!

На 15-й минуте матча с «Анжи» перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший ещё полчаса до конца первого тайма.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Рубин» и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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