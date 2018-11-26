«Рубин» сообщил, что Коновалов выбыл до конца года из-за травмы
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов пропустит оставшиеся матчи в нынешнем году
Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
— На 15-й минуте матча с «Анжи» перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший еще полчаса до конца первого тайма, — говорится в сообщении. — К сожалению, в этом году он не сможет принять участие в оставшихся матчах. Желаем ему скорейшего восстановления!
На 15-й минуте матча с «Анжи» перелом большого пальца на ноге получил Игорь Коновалов, после этого уже с травмой отыгравший ещё полчаса до конца первого тайма.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Рубин» и забил один мяч при четырех голевых передачах.