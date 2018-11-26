Хавбек «Рубина» Коновалов выбыл до конца года из-за травмы

Напомним, полузащитник «Рубина» травмировался на 15-й минуте матча чемпионата России, однако был заменён лишь в начале второго тайма. Медицинское обследование выявило у Коновалова перелом большого пальца правой ноги. Сообщается, что 22-летний футболист не сможет принять участие в матчах казанской команды до конца календарного года.