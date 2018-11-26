Хавбек «Рубина» Коновалов выбыл до конца года из-за травмы
Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов получил травму в матче 15-го тура Российской
Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов получил травму в матче 15-го тура Российской
Напомним, полузащитник «Рубина» травмировался на 15-й минуте матча чемпионата России, однако был заменён лишь в начале второго тайма. Медицинское обследование выявило у Коновалова перелом большого пальца правой ноги. Сообщается, что 22-летний футболист не сможет принять участие в матчах казанской команды до конца календарного года.
Коновалов стал игроком казанского «Рубина» зимой 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе казанского клуба 14 матчей, в его активе один забитый мяч и три результативные передачи.