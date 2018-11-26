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20:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны убытки российского футбола

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в сумме понесли убытки в 1,7 миллиарда рублей в 2017 году. Такие данные приводятся в экономическом исследовании компании PwC.

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Источник: РИА "Новости"

Суммарные доходы российских клубов в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, расходы — 58,5 миллиарда рублей. Годом ранее у клубов РПЛ была зафиксирована прибыль в 3,2 миллиарда рублей. Подобное падение авторы исследование связали со снижением доходов клубов, не связанными с их коммерческой деятельностью.

По итогам 2017 года российские команды заработали 122 миллиона евро на трансферной деятельности. Суммарные затраты на покупки игроков составили 184,2 миллиона евро.

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