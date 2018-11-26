Подсчитаны убытки российского футбола

Суммарные доходы российских клубов в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, расходы — 58,5 миллиарда рублей. Годом ранее у клубов РПЛ была зафиксирована прибыль в 3,2 миллиарда рублей. Подобное падение авторы исследование связали со снижением доходов клубов, не связанными с их коммерческой деятельностью.