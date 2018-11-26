«Чемодан-вокзал-Ростов». Почему болельщики имеют право критиковать Глушакова
Взгляд Сергея Егорова на претензии «Фратрии» к пока еще капитану «Спартака».
Взгляд Сергея Егорова на претензии «Фратрии» к пока еще капитану «Спартака».
Мне понравилось заявление «Фратрии». Мощнейшее!
После обструкции, которую устроили фанаты Денису Глушакову, логично объяснить, в чем именно заключаются претензии к человеку, который за короткий срок прошел путь от любимца — в чемпионском сезоне — до самого ненавидимого теми же самыми людьми футболиста. И все это — всего за полтора года!
Он не показывает уровень игры, который соответствовал бы личному контракту — а это зарплата в 15 миллионов рублей в месяц.
Коротко о сути претензий болельщиков.
1. Подговаривал голосовать за себя во время летних выборов капитана.
2. Считал Массимо Карреру «физруком», не признавал его авторитета, а ранее аналогично «сливал» Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева.
В случае со вторым посылом бессмысленно требовать конкретных примеров — то есть слов Глушакова в публичном пространстве. Кроме истории со словами «Каррера — не топ-тренер», произнесенными в тот момент, когда Денис, как понимаю, думал, что
Рынок в РПЛ существенно ужался, трудно представить, что сейчас футболисту такого уровня дадут зарплату даже около 5 миллионов рублей в месяц.
О скандальных выборах капитана в футбольной тусовке говорят разное. Есть версия, которая повторяет фратрийскую — якобы на том самом сборе Денис действительно добивался того, чтобы за него голосовали. Там работало около 30 человек и, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным, в выборах принимали участие все.
Как именно? На листках писали три фамилии, первый номер получал 3 балла, второй — 2, третий — 1. Что сейчас рассказывает Рауль Рианчо, бывший ассистент Карреры, меня не особенно интересует. Испанец путается в цифрах отдавших голоса за Глушакова — сбор в Австрии был для Рауля первым в
Итак, по первой версии, Глушаков действительно предпринял некоторые усилия, и в голосовании приняли участие и те, кого уместно назвать дублерами — отсюда происходит число «12» в голосах молодых, отданных за Дениса. Но тут возникает вопрос: тогда выходит, что никто, кроме дублеров, за Глушакова почти не голосовал — не странно ли? Странно.
Тренерский штаб, насколько понимаю, делал ставку на Георгия Джикию — и не без оснований. Боец, авторитетен в коллективе, способен корректно разговаривать с руководством. Немаловажно и то, что защитник не имеет «в активе» историй со «сливами» тренеров, о которых пишут болельщики применительно к Глушакову.
И есть вторая версия, которую в Твиттере озвучил известный агент Роман Орещук. Якобы голосование состоялось не в Австрии, а в Москве, и в нем не принимали участия те, кого можно назвать дублерами — к тому времени уже стартовал турнир
По моей информации, выборы действительно прошли в российской столице, участвовали в них около 25 человек, а выиграл — действительно за явным преимуществом — Глушаков. Кто и как голосовал — это частная интрига.
Ведь что получается? Клуб долгое время не мог ничего противопоставить клану Карреры в одном из главных аспектов — трансферной политике, поскольку уже есть официальное заявление гендиректора
Он привел команду к чемпионству. Ведь тренер — просто «физрук», который, как говорит спартаковский дух во главе с Олегом Романцевым, просто воспользовался багажом Аленичева.
Он, освоив выборные технологии, стал единым кандидатом не от партии власти — и не только выиграл, но и сумел отстоять победу.
Затем Глушаков поставил лайк, написал письмо в Инстаграме, заставил всю команду пойти просить за себя — и чуть позже, пережив изгнание в дубль, снова взял верх, уволив Массимо.
Части людей, которые косвенно или напрямую упоминаются во всей этой кутерьме, в клубе или рядом с ним уже нет.
Нет Карреры и его помощников. Нет агентов Тимура Гурцкая и Марко Трабукки, которым сейчас будут вменять все плохое, что есть в «Спартаке» и, отталкиваясь от этого, строить новый мир по регламентам. Есть только человек, который остался, и все сохранил — например, контракт с зарплатой под три миллиона евро в год, полученный в возрасте 30 лет. Денис сейчас играет в ветеранский футбол, но его не могут убрать, как
Футболист Глушаков, на мой взгляд, выполняет единственную функцию в нынешнем «Спартаке» — это живой памятник чемпионскому сезону. Для команды, которая борется за топ-3 в лиге, этого не просто мало — чревато.
А вот менеджер Глушаков всех переиграл. Никакого «чемодан-вокзал-Ростов» не будет, ведь именно Денис сейчас, как выходит по всему, и управляет клубом.
Сергей Егоров