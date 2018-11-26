«Чемодан-вокзал-Ростов». Почему болельщики имеют право критиковать Глушакова

Источник: РИА "Новости"

Мне понравилось заявление «Фратрии». Мощнейшее!

После обструкции, которую устроили фанаты Денису Глушакову, логично объяснить, в чем именно заключаются претензии к человеку, который за короткий срок прошел путь от любимца — в чемпионском сезоне — до самого ненавидимого теми же самыми людьми футболиста. И все это — всего за полтора года!

Теперь Глушаков стал токсичным активом «Спартака». Он вынужден уходить с домашних матчей в сопровождении сотрудников службы безопасности и через черный ход.

Он не показывает уровень игры, который соответствовал бы личному контракту — а это зарплата в 15 миллионов рублей в месяц.

Коротко о сути претензий болельщиков.

1. Подговаривал голосовать за себя во время летних выборов капитана.

2. Считал Массимо Карреру «физруком», не признавал его авторитета, а ранее аналогично «сливал» Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева.

В случае со вторым посылом бессмысленно требовать конкретных примеров — то есть слов Глушакова в публичном пространстве. Кроме истории со словами «Каррера — не топ-тренер», произнесенными в тот момент, когда Денис, как понимаю, думал, что live-трансляция интервью в интернете не ведется, в общедоступном информполе нет ничего. И не могло быть в принципе. Слишком ярок и точно не забыт один пример. Аленичев 12 лет назад открыто выступил против тренера Александра Старкова и, по сути, предрешив его отставку, расплатился за это своей карьерой. Контракт Глушакова слишком хорош, чтобы идти на такие жертвы, потому что договор предусматривает серьезные штрафы и возможный разрыв соглашения — если критика публична, как в случае с Аленичевым.

Источник: РИА

Рынок в РПЛ существенно ужался, трудно представить, что сейчас футболисту такого уровня дадут зарплату даже около 5 миллионов рублей в месяц.

О скандальных выборах капитана в футбольной тусовке говорят разное. Есть версия, которая повторяет фратрийскую — якобы на том самом сборе Денис действительно добивался того, чтобы за него голосовали. Там работало около 30 человек и, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным, в выборах принимали участие все.

Как именно? На листках писали три фамилии, первый номер получал 3 балла, второй — 2, третий — 1. Что сейчас рассказывает Рауль Рианчо, бывший ассистент Карреры, меня не особенно интересует. Испанец путается в цифрах отдавших голоса за Глушакова — сбор в Австрии был для Рауля первым в красно-белыми, могу допустить, что он банально не все понял. Собственно, и спустя почти полгода можно сказать, что Рианчо вообще о «Спартаке» ничего не понял. Простим ему это.

Итак, по первой версии, Глушаков действительно предпринял некоторые усилия, и в голосовании приняли участие и те, кого уместно назвать дублерами — отсюда происходит число «12» в голосах молодых, отданных за Дениса. Но тут возникает вопрос: тогда выходит, что никто, кроме дублеров, за Глушакова почти не голосовал — не странно ли? Странно.

Тренерский штаб, насколько понимаю, делал ставку на Георгия Джикию — и не без оснований. Боец, авторитетен в коллективе, способен корректно разговаривать с руководством. Немаловажно и то, что защитник не имеет «в активе» историй со «сливами» тренеров, о которых пишут болельщики применительно к Глушакову.

И есть вторая версия, которую в Твиттере озвучил известный агент Роман Орещук. Якобы голосование состоялось не в Австрии, а в Москве, и в нем не принимали участия те, кого можно назвать дублерами — к тому времени уже стартовал турнир Олимп-ФНЛ, где выступает «Спартак-2». Или голосовали, но ограниченный круг.

Источник: РИА

По моей информации, выборы действительно прошли в российской столице, участвовали в них около 25 человек, а выиграл — действительно за явным преимуществом — Глушаков. Кто и как голосовал — это частная интрига.

Ведь что получается? Клуб долгое время не мог ничего противопоставить клану Карреры в одном из главных аспектов — трансферной политике, поскольку уже есть официальное заявление гендиректора красно-белых Сергея Родионова, что последним игроком, зашедшим в команду по инициативе руководства, стал вратарь Александр Селихов. Что удивляет — ведь всех обстоятельств приобретения, например, Педро Роши (это случилось летом 2017-го) и причин, по которым бразилец, купленный за 12 миллионов евро, сел на лавку, мы пока не знаем. И тем единственным, кто долгое время стоял на защите интересов клуба и успешно противостоял «плохому Массимо», реально был Глушаков?

Он привел команду к чемпионству. Ведь тренер — просто «физрук», который, как говорит спартаковский дух во главе с Олегом Романцевым, просто воспользовался багажом Аленичева.

Он, освоив выборные технологии, стал единым кандидатом не от партии власти — и не только выиграл, но и сумел отстоять победу.

Затем Глушаков поставил лайк, написал письмо в Инстаграме, заставил всю команду пойти просить за себя — и чуть позже, пережив изгнание в дубль, снова взял верх, уволив Массимо.

Получается, что именно Глушаков и есть самый эффективный менеджер футбольного клуба «Спартак». Нет никакой информационной войны против Глушакова. Сам полузащитник все выиграл.

Части людей, которые косвенно или напрямую упоминаются во всей этой кутерьме, в клубе или рядом с ним уже нет.

Нет Карреры и его помощников. Нет агентов Тимура Гурцкая и Марко Трабукки, которым сейчас будут вменять все плохое, что есть в «Спартаке» и, отталкиваясь от этого, строить новый мир по регламентам. Есть только человек, который остался, и все сохранил — например, контракт с зарплатой под три миллиона евро в год, полученный в возрасте 30 лет. Денис сейчас играет в ветеранский футбол, но его не могут убрать, как когда-то Романа Широкова — в договоре нет никаких пунктов, позволяющих это сделать.

Футболист Глушаков, на мой взгляд, выполняет единственную функцию в нынешнем «Спартаке» — это живой памятник чемпионскому сезону. Для команды, которая борется за топ-3 в лиге, этого не просто мало — чревато.

А вот менеджер Глушаков всех переиграл. Никакого «чемодан-вокзал-Ростов» не будет, ведь именно Денис сейчас, как выходит по всему, и управляет клубом.