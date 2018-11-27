Гинер: Бюджет ЦСКА остается на уровне 65 миллионов долларов

В мае 2017 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что бюджет клуба не меняется на протяжении долгого времени.

Гинер в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, остается ли бюджет ЦСКА в районе 65 миллионов долларов, заявил: «Да, конечно. Может быть, чуть-чуть поменялся. Может быть, чуть упала зарплатная ведомость, но при этом у нас расходы по стадиону».