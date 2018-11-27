Гинер: Бюджет ЦСКА остается на уровне 65 миллионов долларов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что бюджет армейского футбольного клуба остается на уровне 65 миллионов долларов США.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что бюджет армейского футбольного клуба остается на уровне 65 миллионов долларов США.
В мае 2017 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что бюджет клуба не меняется на протяжении долгого времени.
Гинер в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, остается ли бюджет ЦСКА в районе 65 миллионов долларов, заявил: «Да, конечно. Может быть,
Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года.