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00:58 (мск), источник: Р-Спорт

Гинер: Бюджет ЦСКА остается на уровне 65 миллионов долларов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что бюджет армейского футбольного клуба остается на уровне 65 миллионов долларов США.

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Источник: РИА "Новости"

В мае 2017 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что бюджет клуба не меняется на протяжении долгого времени.

Гинер в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, остается ли бюджет ЦСКА в районе 65 миллионов долларов, заявил: «Да, конечно. Может быть, чуть-чуть поменялся. Может быть, чуть упала зарплатная ведомость, но при этом у нас расходы по стадиону».

Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года.

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