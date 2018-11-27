Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клуб

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Гинер готов продать ЦСКА, президентом которого он является с 2001 года.
«Сказать, что я продаю клуб — нет, не продаю, но сказать, что я не был бы рад какому-то сильному партнеру — это было бы глупо», — сказал Гинер.
Также президент ЦСКА рассказал, что бюджет клуба остается в районе $65 млн. «Может быть, [бюджет] чуть-чуть поменялся. Упала зарплатная ведомость, но есть затраты по стадиону, поэтому, думаю, он остается на том же уровне, что и был», — отметил Гинер.
За время пребывания Гинера в клубе ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.