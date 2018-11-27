Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.11
Бернли1
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
26.11
Реал Сосьедад2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
26.11
Кальяри0
Торино0
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Все события
Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
07:56 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клуб

ТАСС, 27 ноября. Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не собирается продавать футбольный клуб, отметив, что был бы рад появлению сильного партнера. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Гинер готов продать ЦСКА, президентом которого он является с 2001 года.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 27.11.2018, 20:55
ЦСКА
-Виктория Пл-

«Сказать, что я продаю клуб — нет, не продаю, но сказать, что я не был бы рад какому-то сильному партнеру — это было бы глупо», — сказал Гинер.

Также президент ЦСКА рассказал, что бюджет клуба остается в районе $65 млн. «Может быть, [бюджет] чуть-чуть поменялся. Упала зарплатная ведомость, но есть затраты по стадиону, поэтому, думаю, он остается на том же уровне, что и был», — отметил Гинер.

За время пребывания Гинера в клубе ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
В какой лиге ЦСКА будет лучше?
«Время жестоко»: что говорят о Медведевой не в России
«Рома» или «Реал»: кому сейчас хуже? Анонс матчей вторника в ЛЧ
Овечкин вышел на 15-е место по числу голов в истории НХЛ (видео)
Рижское «Динамо» и СКА провели матч в рамках KHL World Games
Ожиганов забил первую шайбу в НХЛ в победном для «Торонто» матче
«Чемодан-вокзал-Ростов». Фаны имеют право критиковать Глушакова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь