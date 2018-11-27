Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клуб

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Гинер готов продать ЦСКА, президентом которого он является с 2001 года.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА - Виктория Пл -

«Сказать, что я продаю клуб — нет, не продаю, но сказать, что я не был бы рад какому-то сильному партнеру — это было бы глупо», — сказал Гинер.

Также президент ЦСКА рассказал, что бюджет клуба остается в районе $65 млн. «Может быть, [бюджет] чуть-чуть поменялся. Упала зарплатная ведомость, но есть затраты по стадиону, поэтому, думаю, он остается на том же уровне, что и был», — отметил Гинер.