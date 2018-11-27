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10:55 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Реконструкция стадиона «Динамо» завершена, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона “Динамо”. Теперь он будет называться “ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина” и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта», — цитирует пресс-служба главу департамента Сергея Левкина.

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Уточняется, что речь идет о футбольном стадионе, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малой спортивной арене, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тыс. человек. Общая площадь этих объектов составила более 200 тыс. квадратных метров. «Реконструкция стадиона обошлась инвестору — ЗАО «Управляющая компания «Динамо» в 9 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, на данной территории предусмотрено создание спортивного парка «Динамо» — 8 гектаров зеленой территории. Здесь появятся здания академии спорта «Динамо» и новый городской квартал, строительство которого уже началось, а также тематический парк со спортивными площадками и досуговыми зонами. Академия спорта «Динамо» будет представлять собой современный спортивно-тренировочный комплекс общей площадью 62,8 тыс. квадратных метров, включающий две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, а также медико-восстановительный центр.

Решение о реконструкции центрального стадиона «Динамо» было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года. Стадион «Динамо» — объект культурного наследия регионального значения, и строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов Большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 года и 1936 гг.

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