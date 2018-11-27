Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо»
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Реконструкция стадиона «Динамо» завершена, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила во вторник
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Реконструкция стадиона «Динамо» завершена, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила во вторник
«26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона “Динамо”. Теперь он будет называться “ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина” и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта», — цитирует
Уточняется, что речь идет о футбольном стадионе, который сможет вместить более 26,3 тысячи зрителей, и малой спортивной арене, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тыс. человек. Общая площадь этих объектов составила более 200 тыс. квадратных метров. «Реконструкция стадиона обошлась инвестору — ЗАО «Управляющая компания «Динамо» в 9 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным
Решение о реконструкции центрального стадиона «Динамо» было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года. Стадион «Динамо» — объект культурного наследия регионального значения, и строители сохранили композицию и