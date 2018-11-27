ФК «Краснодар» продлил контракт с полузащитником Классоном
ТАСС, 27 ноября. Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт со шведским полузащитником Виктором Классоном. Об этом сообщает
ТАСС, 27 ноября. Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт со шведским полузащитником Виктором Классоном. Об этом сообщает
Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущий контракт истекал летом 2020 года.
Классон перешел в краснодарскую команду в январе 2017 года, ранее он защищал цвета шведских клубов «Эльфсборг» и «Вернаму». В составе «Краснодара» игрок провел 72 матча, в которых забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.
За сборную Швеции футболист провел 32 матча, в которых отметился четырьмя голами.