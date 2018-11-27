ФК «Краснодар» продлил контракт с полузащитником Классоном

Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущий контракт истекал летом 2020 года.

Классон перешел в краснодарскую команду в январе 2017 года, ранее он защищал цвета шведских клубов «Эльфсборг» и «Вернаму». В составе «Краснодара» игрок провел 72 матча, в которых забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.