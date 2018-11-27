Откуда футболу качать деньги? Российская премьер-лига хочет жить по-новому

Источник: РИА "Новости"

Технологии потребления безнадежно устарели

РПЛ и компания PricewaterhouseCoopers (PwC), специализирующаяся на консалтинге и аудиторских услугах, — стратегические партнеры. Хочется верить, что их любовь взаимна и, более того, взаимовыгодна, но ведомой в этой паре является, пожалуй, лига. Почему?

Дело в том, что на 17-м году жизни основанная еще в 2001-м РПЛ вступила наконец в пору совершеннолетия. Избавилась от профильной буквы «Ф» в аббревиатуре, заимела новый логотип, получила от государства наследство, о котором давно мечтала, и окончательно укрепилась в мысли выйти на новый уровень самостоятельности и независимости. Время на дворе такое, что хочешь не хочешь — вставай на крыло.

Современный футбол — слишком серьезный и слишком сложный бизнес, и чем дальше, тем сложнее и серьезнее. Чтобы оставаться в тренде, технологию потребления выделенного бюджета, которую отечественный футбол освоил в совершенстве, нужно аккуратно, без суеты, но все-таки сдавать в архив.

Чем, собственного говоря, РПЛ сегодня и занимается при помощи продвинутых стратегических консультантов.

Статистику тащат лидеры

Год назад РПЛ и PwC презентовали свое первое совместное экономическое исследование. Те, кто сильно захотел, сразу обнаружили в нем слабое место: 2016-й стал первым финансово успешным годом за пятилетку — три с лишним миллиарда рублей суммарной прибыли. Прекрасно! Отчего бы и презентацию не устроить, раз такое дело?

Но это было давно.

— Теперь вы можете убедиться в том, что мы рисуем свои картины не только теплыми красками, — Олег Малышев, руководитель практики оказания консультационных услуг PwC, сыграл на опережение. — И хорошее отмечаем, и плохое. Получилось, на мой взгляд, намного интереснее, чем в прошлом году, потому что есть динамика по нескольким сезонам. Мы видим теперь процесс, а не момент, и понимаем, кто в какую сторону двигается, что происходит с клубами, что изменилось по сравнению с прошлым годом.

Президент РПЛ Сергей Прядкин, который управляет лигой вот уже 12-й год подряд и не похоже, что собирается в отставку, тут же уточнил:

— Исследование не дает оценок деятельности лиги и клубов, а только лишь показывает, что можно и нужно улучшать, как реализуется и капитализируется наследие чемпионата мира. Сохранить атмосферу большого праздника — не самая простая задача, поверьте. Пока вроде бы получается, и неплохо. Будь иначе, мы бы не радовались сейчас росту посещаемости, а цифры тут на порядок выше прошлогодних. Статистику, правда, в основном тащат на себе лидеры, но это ведь тоже показатель. А вообще 82% клубов РПЛ имеют сейчас положительную динамику посещаемости.

— Обмен информацией и мыслями — всегда плюс, — поддержал коллег президент «Локомотива» Илья Геркус, чьи новации в работе с болельщиками скоро, глядишь, возьмут на вооружение в Англии. — Только так мы сможем развить нашу индустрию. Прошлый год, мне кажется, был во многих смыслах переломным, мы находимся на верном пути. Если не свернем, нас ждет очень интересное будущее.

Матчевый бизнес — хорошие деньги

Будущее наступит в лучшем случае завтра, а пока живем настоящим. В нем прошлогодние плюс 3 миллиарда рублей совокупных доходов неожиданно превратились в нынешние минус 1,7.

Ключевой фактор, который повлиял на убыток. В прошлом году трансферный баланс клубов был существенно положительным, сейчас он отрицательный. При этом реализация медиаправ дала небольшой рост, доходы от продажи билетов и матчевых мероприятий увеличились почти в полтора раза, хотя сама база, конечно, все еще очень низкая, поступления от УЕФА практически те же. Александр Кардаш старший менеджер PwC

Источник: Matchtv.ru

Порой почитаешь нашу прессу или походишь по форумам — и просто поражаешься, честное слово: раз в полгода на тех, кто спит в подводной лодке, снисходит откровение — о боже, невероятно, оказывается, все деньги в российский футбол поступают от спонсоров и, возможно, не все эти спонсоры рыночные! А те, кто ходит по земле, знают, что в России доходы структурированы немножко иначе, чем в Англии, Италии или Германии. И когда УЕФА пытается нас оценивать и судить по одинаковым правилам — да, рождаются сравнения не в нашу пользу. Вот медиаправа. У нормального европейского клуба это минимум треть дохода, а то и половина. У нас — 4,6%. Матчевые программы — еще треть, а мы гордимся тем, что подросли до 7,7%. С каждым годом в российском футболе становится все больше абсолютно коммерческих историй, где контракт полностью окупается, но и других немало, когда-либо владелец, либо генеральный спонсор просто поддерживает клуб в рамках принятой программы. Пропорция в любом случае меняется в сторону коммерческого спонсорства, и тут нет никакой темной стороны, это просто реалии российской экономики.

Источник: Matchtv.ru

— Замечу в скобках, что примерно 25% всех суммарных доходов генерирует «Спартак», — если бы коммерческого директора самого народного из клубов Александра Атаманенко даже забыли представить публике, идентифицировать его можно было по цветовой гамме: белая рубашка, красный галстук, красный ремешок дорогих часов на левой руке, красный браслет на правой. — Но вообще только о «Спартаке» говорить неправильно, мы ведь не играем в футбол сами с собой. Важнее общее здоровье не клуба и лиги, а индустрии в целом. В этом смысле радостно, что клубы начинают зарабатывать на своем основном бизнесе — матчевом: посещение стадионов дает теперь клубному бюджету существенные деньги. В позапрошлом году — 3 миллиарда рублей, в прошлом — 4,4. Это сильная цифра, ее нужно оценивать в динамике. В полтора раза прибавили, рост просто колоссальный!

Спорт — зависимая индустрия

— Нужно понимать, что российский футбол до сих пор находится в переходном периоде, — продолжил тему Геркус. — Наша экономика в целом уже перешла на рыночные рельсы, а футбол — пока нет. Ну вот так исторически сложилось, это просто данность — слабая инфраструктура, отсутствие медиарынка, в который футбол мог бы встроиться, чтобы качать из него деньги. Не срослось, понимаете? Механизма не создано. Спорт — самая зависимая от платного телевидения индустрия, ее первая производная. А у нас получается наоборот: футбол — один из драйверов платного телевидения, это вообще ненормально. Вот все говорят: какие молодцы британцы! Ну да, молодцы, конечно, — но не так лига, как медиакомпания Sky. Английская премьер-лига к Sky, которая генерирует деньги, грамотно прицепилась и развивается, горя не знает. А у нас пока нет флагмана, за которым можно пристроиться. Вот так экономика российского футбола и перешла из социализма в рынок — без огромного куска медиарынка и со старыми стадионами…

Что мы узнали про РПЛ и клубы? Немножко любопытных цифр

Трансферные доходы клубов РПЛ в 2017 финансовом году — 122 миллиона евро, расходы — 184,2 миллиона. Сводный баланс отрицательный — минус 62,2 миллиона евро (в 2016 финансовом году — плюс 70,5 миллиона).

В структуре общих доходов клубов РПЛ львиную долю (51,9%) занимают поступления от спонсоров и коммерция. Меньше всего (4,6%) клубы получают за реализацию медиаправ.

Совокупный призовой доход участников соревнований УЕФА в 2017 финансовом году — 62,1 миллиона евро. Лидер по общей сумме призовых за последние пять лет — ЦСКА (94 миллиона евро). На втором месте «Зенит» (88 миллионов). Совокупные доходы остальных клубов от выплат призовых УЕФА за последние пять лет составили 102 миллиона евро.

Источник: Matchtv.ru

Суммарная билетная выручка клубов РПЛ во всех турнирах сезона-2017/18 — 3 миллиарда 24 миллиона рублей (в сезоне-2016/17 — 1 миллиард 956 миллионов). 42,2% выручки обеспечили билеты на матчи чемпионата РПЛ, 34% — билеты на матчи еврокубков, 23% — абонементы. Мизерные 0,8% закрыл Кубок России.

6 клубов лиги играют на стадионах высшей категории, 9 — первой, 1 — второй. На 9 из них работают магазины клубной атрибутики, 5 сдаются в аренду для проведения развлекательных и деловых мероприятий. 14 арен имеют натуральное покрытие, 2 (в Уфе и Оренбурге) — искусственное.

Чемпион России прошлого сезона по заполняемости арены — «Зенит» (78%), на втором месте «Краснодар» (74%), на третьем «Ростов» (71%). Самый слабый показатель у «Анжи» (24%).

Среднее количество спонсоров для клуба РПЛ — 8.

Самая популярная спонсорская категория — компании пищевой промышленности и общественного питания (20). Автопром делегировал в РПЛ 14 спонсоров, легкая и тяжелая промышленность — 12, энергетика и букмекерский бизнес — по 8.

В текущем сезоне на игровой форме клубов РПЛ размещены 69 логотипов спонсоров и партнеров. Лидер по количеству спонсорских логотипов — «Спартак» (12).

Логотип титульного спонсора на игровой форме размещают все 16 клубов. 14 имеют дополнительные принты на спине футболки, 11 — на рукаве, 10 — на груди, 7 — на задней части шорт, 6 — на спине футболки, 5 — на передней части шорт.

Источник: Matchtv.ru

Средняя численность сотрудников в штате клуба РПЛ — 241 человек (включая футболистов и тренеров).

В штате 11 клубов из 16 РПЛ числятся киберфутболисты. 9 клубов регулярно организуют киберспортивные турниры для болельщиков.

Среднее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на матчах РПЛ, — 987 (в 2009 году — 1336).

В среднем за матч каждый клуб РПЛ платит 53,3 тысячи рублей штрафа за нарушения болельщиков (в сезоне-2012/13 — 141 тысячу рублей).

Совокупная онлайн-аудитория клубов РПЛ — 14 миллионов 200 тысяч человек. Количество подписчиков в социальных сетях увеличилось за год на 20%, а количество уникальных посетителей клубных сайтов — на 41%.