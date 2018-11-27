Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — за Глушакова, фанаты ответили «сливом»: новые подробности красно-белого скандала

Тема отношений болельщиков «Спартака» с капитаном команды Глушаковым по-прежнему в топе.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник она получила новое развитие: Глушакова поддержали партнеры по команде, но фанаты выложили новый «слив» информации в пользу версии о целенаправленном саботаже Массимо Карреры со стороны Дениса.

Поддержка команды

В начале этой недели сериал «конфликт Дениса Глушакова с болельщиками» получил несколько новых серий. В понедельник новое жесткое заявление сделала «Фратрия». По мнению руководителей фан-движения красно-белых, Глушаков после чемпионского сезона перестал отвечать требованиям лидера команды и сейчас нодостоин носить капитанскую повязку в «Спартаке».

Ответ самой команды последовал почти сразу — на следующий день после заявления фанатов. На официальном сайте «Спартака» было выложено фото всей команды, в полном составе надевшей майки с номером «8» на груди, а в руках футболистов баннер «Один за всех и все за одного». Вместе с игроками на фотографии присутсвует тренерский штаб, включая главного тренера Олега Кононова, а также персонал команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новости на официальном сайте «Спартака» не написано, что она посвящена именно поддержке Дениса Глушакова. Но это понятно и без лишних слов.

На фотографии присутсвуют все футболисты «Спартака», находящиеся в Тарасовке. В том числе Георгий Джикия, который, по версии болельщиков, должен был выиграть выбора капитана. В центре стоит сам Глушаков рядом со своим другом Дмитрием Комбаровым, обоих обнимает новый главный тренер «Спартака» — Олег Кононов. Специалист верен себе, и продолжает линию, выбранную в матче с «Крыльями Советов».

— Я выбрал состав исходя из непростого психологического, игрового и турнирного положения, — говорил Кононов в воскресенье. — Сегодня должны были быть в большей степени, которые играют или играли за «Спартак» давно. Им очень важно было показать, что они дорожат клубом, дорожат командой и все сделают для победы. Мы настраивались на это: показать, что мы — команда. И будем в дальнейшем это делать, показывать, что побеждает команда, и мы никого в обиду не дадим.

На фотографии не присутствует разве что Роман Зобнин, вчера перенесший операцию на колене в Италии. Болельщики «Спартака» в комментариях отметили, что «лучше бы футболисты поддержали Зобнина, пожелав ему здоровья». А еще вспомнили, что подобных акций по поддержке Массимо Карреры в Тарасовке не было. В общем, как и ожидалось, снимок в рядах фанатов вызвал неоднозначную реакцию.

Переписка с женой Глушакова

Но другая сторона конфликта тоже не молчит. Одним заявлением на сайте «Фратрии» дело не ограничилось, днем во вторник в блоге «100% фанатский стиль!» на Sports.ru были выложены скрины переписки и аудиозаписи с, как там утверждается, женой Глушакова — Дарьей. В ней она подтверждает факт «слива» Массимо Карреры со стороны капитана и других футболистов.

Скрин переписки Дарьи Глушаковой. Фото sports.ru | Источник: Спорт-Экспресс

В блоге указано, что материалы датируются сентябрем 2017 года, когда «разгоралась ситуация с продлением контракта» с игроком, а в «семье Глушаковых все было хорошо и, соответственно, Дарье не было никакого смысла наговаривать на своего мужа». «Хочет-не хочет, я не знаю. Сейчас контракт подпишем, будем дальше разговаривать», — говорит Дарья, если верить выложенной аудиозаписи.

Согласно представленным материалам, ситуация в сентябре 2017-го якобы выглядела следующим образом. Вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов, недовольные «распильным» подписанием Петковича, стремились убрать Карреру с поста главного тренера команды. Эта тема поднималась во время переговоров о новом контракте Глушакова со «Спартаком». Капитан команды вместе с другими «авторитетными» игроками согласились «косить», чтобы повлиять на отставку главного тренера, однако «слить» Карреру хотели не все.

Дарья сказала (если верить блогу), что все подобные слухи, которые ходят вокруг команды, являются правдой, за исключением разговоров о назначении на пост главного тренера Романа Пилипчука после того, как итальянца наконец-то «сольют». При этом она согласилась, что Пилипчук — хороший кандидат на замену Каррере. Все это Глушакова писала при согласии мужа, с которым тогда была «единым целым».

Интересно, как удобно подобрано время публикации материала. Получаются некие публичные шахматы на страницах СМИ: сначала ход делает одна сторона, следом — противоположная.

Александр Рогулев

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
«Не дерусь с автобусами»: Нурмагомедов представил свою книгу
«Автомобилист» прервал серию из трех поражений в КХЛ
Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов
«Никто не предложил работу»: Знарок вернулся в сборную
Фуркад прокомментировал решение Шипулина продолжить карьеру
Матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь