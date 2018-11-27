«Спартак» — за Глушакова, фанаты ответили «сливом»: новые подробности красно-белого скандала
Тема отношений болельщиков «Спартака» с капитаном команды Глушаковым
Тема отношений болельщиков «Спартака» с капитаном команды Глушаковым
Во вторник она получила новое развитие: Глушакова поддержали партнеры по команде, но фанаты выложили новый «слив» информации в пользу версии о целенаправленном саботаже Массимо Карреры со стороны Дениса.
В начале этой недели сериал «конфликт Дениса Глушакова с болельщиками» получил несколько новых серий. В понедельник новое жесткое заявление сделала «Фратрия». По мнению руководителей
Ответ самой команды последовал почти сразу — на следующий день после заявления фанатов. На официальном сайте «Спартака» было выложено фото всей команды, в полном составе надевшей майки с номером «8» на груди, а в руках футболистов баннер «Один за всех и все за одного». Вместе с игроками на фотографии присутсвует тренерский штаб, включая главного тренера Олега Кононова, а также персонал команды.
В новости на официальном сайте «Спартака» не написано, что она посвящена именно поддержке Дениса Глушакова. Но это понятно и без лишних слов.
На фотографии присутсвуют все футболисты «Спартака», находящиеся в Тарасовке. В том числе Георгий Джикия, который, по версии болельщиков, должен был выиграть выбора капитана. В центре стоит сам Глушаков рядом со своим другом Дмитрием Комбаровым, обоих обнимает новый главный тренер «Спартака» — Олег Кононов. Специалист верен себе, и продолжает линию, выбранную в матче с «Крыльями Советов».
— Я выбрал состав исходя из непростого психологического, игрового и турнирного положения, — говорил Кононов в воскресенье. — Сегодня должны были быть в большей степени, которые играют или играли за «Спартак» давно. Им очень важно было показать, что они дорожат клубом, дорожат командой и все сделают для победы. Мы настраивались на это: показать, что мы — команда. И будем в дальнейшем это делать, показывать, что побеждает команда, и мы никого в обиду не дадим.
На фотографии не присутствует разве что Роман Зобнин, вчера перенесший операцию на колене в Италии. Болельщики «Спартака» в комментариях отметили, что «лучше бы футболисты поддержали Зобнина, пожелав ему здоровья». А еще вспомнили, что подобных акций по поддержке Массимо Карреры в Тарасовке не было. В общем, как и ожидалось, снимок в рядах фанатов вызвал неоднозначную реакцию.
Но другая сторона конфликта тоже не молчит. Одним заявлением на сайте «Фратрии» дело не ограничилось, днем во вторник в блоге «100% фанатский стиль!» на Sports.ru были выложены скрины переписки и аудиозаписи с, как там утверждается, женой Глушакова — Дарьей. В ней она подтверждает факт «слива» Массимо Карреры со стороны капитана и других футболистов.
В блоге указано, что материалы датируются сентябрем 2017 года, когда «разгоралась ситуация с продлением контракта» с игроком, а в «семье Глушаковых все было хорошо и, соответственно, Дарье не было никакого смысла наговаривать на своего мужа». «Хочет-не хочет, я не знаю. Сейчас контракт подпишем, будем дальше разговаривать», — говорит Дарья, если верить выложенной аудиозаписи.
Согласно представленным материалам, ситуация в сентябре 2017-го якобы выглядела следующим образом.
Дарья сказала (если верить блогу), что все подобные слухи, которые ходят вокруг команды, являются правдой, за исключением разговоров о назначении на пост главного тренера Романа Пилипчука после того, как итальянца
Интересно, как удобно подобрано время публикации материала. Получаются некие публичные шахматы на страницах СМИ: сначала ход делает одна сторона, следом — противоположная.
Александр Рогулев