Погрязший в долгах «Анжи» подписал игрока ПСЖ

17-летний форвард присоединился к махачкалинцам в статусе свободного агента. До этого он защищал цвета ПСЖ в чемпионате Франции для футболистов до 17 лет. Кутателадзе также занимался в академии «Лилля» и пражской «Спарты». «Анжи» станет первым клубом форварда во взрослом футболе.