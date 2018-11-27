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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Погрязший в долгах «Анжи» подписал игрока ПСЖ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, находящимся в системе французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

17-летний форвард присоединился к махачкалинцам в статусе свободного агента. До этого он защищал цвета ПСЖ в чемпионате Франции для футболистов до 17 лет. Кутателадзе также занимался в академии «Лилля» и пражской «Спарты». «Анжи» станет первым клубом форварда во взрослом футболе.

«Анжи» испытывает финансовые трудности, о чем известно с лета 2018-го. Тренер махачкалинцев Магомед Адиев допускает, что второй круг чемпионата России команда будет вынуждена проводить молодежным составом. Клуб, в частности, испытывает трудности с оплатой перелетов.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «Анжи» занимает предпоследнее 15-е место.

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