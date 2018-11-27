Карасев назначен главным арбитром матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

Матч состоится 2 декабря на стадионе «Открытие-Арена». Ассистировать Карасеву будут линейные судьи Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин.

В тот же день Кирилл Левников рассудит домашний матч «Ростова» со столичным ЦСКА, а Сергей Иванов — игру между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». 30 ноября Евгений Турбин рассудит встречу казанского «Рубина» и московского «Динамо».