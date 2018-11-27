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20:04 (мск), источник: ТАСС

Карасев назначен главным арбитром матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

ТАСС, 27 ноября. Московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 16-го тура чемпионата России по футболу между столичными «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 2.12.2018, 19:00
Спартак
-Локомотив-

Матч состоится 2 декабря на стадионе «Открытие-Арена». Ассистировать Карасеву будут линейные судьи Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин.

В тот же день Кирилл Левников рассудит домашний матч «Ростова» со столичным ЦСКА, а Сергей Иванов — игру между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». 30 ноября Евгений Турбин рассудит встречу казанского «Рубина» и московского «Динамо».

1 декабря Виталий Мешков обслужит матч «Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный), Николай Волошин — «Оренбург» — «Крылья Советов"(Самара), Михаил Вилков — «Анжи» (Махачкала) — «Уфа». 3 декабря заключительный матч тура между тульским «Арсеналом» и санкт-петербургским «Зенитом» обслужит бригада во главе с Алексеем Еськовым.

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