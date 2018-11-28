Роман Зобнин — «Джентльмен года-2018»: Путину подарили именно мою футболку — не знаю, почему!
«Джентльменом года-2018» стал полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин.
«Джентльменом года-2018» стал полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин.
У «Комсомольской правды» есть футбольная традиция. Вот уже 25-й раз подряд под Новый год мы с помощью болельщиков и экспертов выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны. В этом году премию мы проводим вместе с сайтом Sport24.ru. Встречайте: «Джентльмен года-2018» — Роман Зобнин!
К огромному сожалению полузащитник в последнем своем матче за «Спартак» получил серьезную травму, и ему пришлось лечь на операцию. Но то, как своего игрока поддерживали фанаты, говорит, что эксперты «КП» сделали правильный выбор. Скоро Роману вручат главный приз премии — специально сшитый в элитном ателье «Императорский портной» стильный смокинг, который должен быть у каждого джентльмена (церемония пройдет в московском ресторане Assunta Madre).
— Роман, давайте перенесемся в март этого года. Товарищеский матч с Францией. И накануне официальный твиттер сборной России сообщает: у Романа Зобнина травма колена и он возвращается обратно в клуб. Мне тогда стало страшно за вас:
— Я помню тот момент, но сейчас это все это звучит страшнее, чем было на самом деле.
— Мы недавно общались с Георгием Джикия, он рассказывал, что ему было неприятно смотреть в первый раз на свое прооперированное колено: «Словно топором разрубили, а потом огромным степлером скрепили».
— Действительно, скрепками зашивают. Большой такой шов — 10−15 см. У меня похожие чувства были. И потом несколько первых матчей чисто инстинктивно берег ногу, мысли дурацкие лезли, что вот этот стык можно было бы и пропустить. Но потом проходит. А если нет — ты перестаешь быть футболистом. Тогда надо заканчивать. Если ты боишься играть, если ты даешь себе право не побежать, когда надо, не пойти в подкат — ты убиваешь в себе футболиста. Это
— Здорово, что чемпионат мира не прошел без вас. Но все прекрасно помнят, как сборную России туда провожали — требовали снять тренера, вспоминали, что мы по рейтингу — худшая команда турнира, что нам ничего не светит. Вас когда это напряжение отпустило? Когда вы поняли, что все будет хорошо?
— Напряжение действительно было приличным. Я помню нашу раздевалку перед матчем открытия. Гробовая тишина! Все сидели, полностью погруженные в себя. И я тоже все это чувствовал, и внутри горел от напряжения. А полностью это состояние отпустило только после победы на Египтом. Мы могли выдохнуть — мы в
плей-офф!
Так что на матч с Испанией выходили раскрепощенными, понимали, что этот чемпионат уже не стал для нас кошмаром.
— А после той игры он для всех вообще превратился в праздник. Ключевой момент той игры?
— Гол Дзюбы. Когда с пенальти мы довольно быстро отыгрались — 1:1. И еще был момент — пошел дождь. Вот тогда я понял, что это наш день. А так всего не расскажешь — столько эпизодов! Мне вообще кажется, что про тот матч можно снимать целый фильм, каждую минуту расписывать. Возможно, это был самый долгий матч в моей жизни. Когда обороняешься, время вообще растягивается в вечность. Смотришь на табло — 110-я минута, потом бегаешь полчаса, поднимаешь глаза — только 111-я!
— Наши игроки рассказывали, что после поражения в серии пенальти от Хорватии все равно было ощущение, что сделали большое дело. А через неделю пришло осознание — могло быть еще круче! Были же в полушаге от полуфинала…
— У меня так же. Спустя время понимаешь, что мог играть и в финале. Я не шучу. Хорватия и Англия, при всем уважении, это не Франция, которая была на тот момент на голову сильнее всех. И было сожаление, что по пенальти мы проиграли. Хотя с хорватами играли очень хорошо весь матч.
— Жирков рассказывал, что Смолов извинялся перед командой в раздевалке за тот нереализованный пенальти.
— Да. Он встал, извинился за ту ошибку. Нормальный поступок хорошего человека, который понял, что сделал
— После чемпионата было много хороших слов в ваш адрес. Но особняком стоит прием в Кремле, где Владимиру Путину подарили вашу футболку с 11-номером. Почему вашу?
— Понятия не имею! Но это была не игровая футболка. Те, в которых я входил на поле, у меня все учтены. Одну Аркадий Дворкович попросил у меня,
— Вы перед приемом говорили, если будет возможность взять у Путина автограф, вы ей воспользуетесь.
— Не получилось. Только совместная фотография осталась. Висит у меня дома рядом с футболкой.
— И значок ЗМС рядом? Вы поняли, почему поднялся такой хайп
— Понял, конечно. Вы тоже, наверное, поняли, что ЗМС дают тем, кто выигрывает чемпионаты. Мы не выиграли.
— Как вы к этому отнеслись?
— Спокойно. Если дали, значит, заслужил. Не сами же себе даем.
— После ЧМ-2018 вокруг вас было много слухов, что вами интересуются
— Спустя время были предложения,
— Вот теперь давайте про Карреру. Вы поняли, что в «Спартаке» сломалось, и тренер был отправлен в отставку? И как теперь это можно починить?
— Нет результата. В любой команде это может быть. Даже в «Барселоне» или в «Реале». А как починить? Тут все просто. Начать выигрывать. Нужен результат. И тогда все перевернется моментально.
— Фанаты еще долго будут прощаться с Каррерой. А вы как расставались?
— Тепло. В том же ресторане, где и праздновали чемпионство. Он нам сказал на прощание, что на протяжении двух с половиной лет всегда был честен с нами, никогда за спиной ничего не говорил плохо про нас, и всегда нас защищал. Это из того, что можно рассказать. Но у меня осталось чувство, что, возможно, мне придется еще раз с ним поработать. Может быть не в «Спартаке», а
— Теперь у вас Олег Кононов. Говорят — он мягкий тренер.
— Я не понимаю этого — «мягкий», «жесткий»… Нельзя людей сравнивать, тем более тренеров. Для меня идеальный тренер тот, с которым мы выигрываем. Неважно, какой командир. Если есть результат, никто ничего не скажет ему, мягкий он или строгий. Результат — это самое главное.
— Чтобы понять, чем живет Роман Зобнин, бесполезно смотреть ваш инстаграм. Надо смотреть инстаграм вашей жены. Вы контролируете, чтобы туда
— Конечно. Меня Рамина всегда спрашивает, можно ли это выложить.
— В прошлом году в ее соцсетях появился пост, в котором она просила болельщиков поддержать вас во время травмы.
— Ха! Вот единственный раз, когда она не спросила. Только потом показала 11 минутное видео, где были собраны все пожелания болельщиков. Я его смотрел со слезами на глазах. Это меня зацепило очень.
Представляете, например маленький мальчик с 47-м номером на спине на футбольном поле говорит, что верит в меня, желает быстрее выздоравливать!
— Это правда, что ваш почти уже легендарный 47-й номер появился благодаря жене?
— Да. Она сказала, чтобы я взял или 4 или 7. Но я был только в дубле тогда, и там можно было брать только от 30-го номера. Получилось 47.
— Почему 4 и 7?
— Действительно, почему… Я не знаю, хотя сколько лет уже прошло. Приеду и спрошу у нее сегодня.
— Вот она в шоке будет: столько лет все нормально, а тут вдруг муж заинтересовался. Вы романтик?
— Наверное, нет.
— Так, стоп. История вашего знакомства с будущей женой: вы увидели ее на трибунах, потом сами разыскали в соцсетях, добыли через подруг телефон и заявились с огромной охапкой цветов! И после этого вы говорите, что не романтик?
— Так это когда было! Возможно, это был самый романтичный поступок в моей жизни. Сейчас все меняется. У нас уже есть ребенок, которому больше внимания уделяешь. Цветы и подарки, конечно остались, но не в таких количествах, как раньше. Сейчас подарки ребенку.
— И сплошной футбол дома?
— Нет. Я хочу прийти к тому, чтобы о футболе дома вообще не разговаривать! Пока нереально, но я работаю над этим. В этом году это было особенно сложно, он очень тяжелый, два матча в неделю, сборная, иногда приходишь домой вымученный, и ничего не хочется уже. Должны быть другие общие интересы — дети, театры. Надо учиться жить не одним футболом, а смотреть по сторонам.
— Вашему сыну уже два года. Многие футболисты не хотят, чтобы дети шли в профессиональный спорт. Вы тоже?
— Да. Потому что очень тяжело выбраться в
— Здорово, что не родители выбирают, кем нам быть. Иначе вы бы наверняка стали летчиком!
— Мой папа — капитан летного экипажа, летает на аэробусах. Брат — второй пилот в той же компании. Но он, кстати, тоже был футболистом, во второй лиге играл, а потом меня «кинул», ушел в летное училище! И я остался один в футболе и шел до конца.
— Летали мы
— Вы как половина нашей сборной — они тоже бояться летать, хотя значительная часть жизни профессионального футболиста проходит в небе. Но мои летчики не боятся летать. И я не боюсь. Если у меня вопросы, они все объясняют. Я спрашивал, например, про турбулентность. Они говорят, что это ничего страшного — обычные кочки, как едешь на машине. И вы не бойтесь. Так что, я хожу по рядам в команде, объясняю: самолет — самый безопасный вид транспорта!
— Вы
— Да. И мечта исполнилась!
— Значит, работает! Значит, надо повторить!
— А это мысль.
У меня, кстати, есть мечта, и она, как и вся моя жизнь, связана с футболом. Какая? Только когда сбудется — тогда расскажу.
Андрей Вдовин