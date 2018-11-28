Роман Зобнин — «Джентльмен года-2018»: Путину подарили именно мою футболку — не знаю, почему!

Источник: РИА "Новости"

У «Комсомольской правды» есть футбольная традиция. Вот уже 25-й раз подряд под Новый год мы с помощью болельщиков и экспертов выбираем самого благородного, самого корректного и в то же время самого лучшего игрока страны. В этом году премию мы проводим вместе с сайтом Sport24.ru. Встречайте: «Джентльмен года-2018» — Роман Зобнин!

К огромному сожалению полузащитник в последнем своем матче за «Спартак» получил серьезную травму, и ему пришлось лечь на операцию. Но то, как своего игрока поддерживали фанаты, говорит, что эксперты «КП» сделали правильный выбор. Скоро Роману вручат главный приз премии — специально сшитый в элитном ателье «Императорский портной» стильный смокинг, который должен быть у каждого джентльмена (церемония пройдет в московском ресторане Assunta Madre).

САМЫЙ ДОЛГИЙ МАТЧ В ЖИЗНИ

— Роман, давайте перенесемся в март этого года. Товарищеский матч с Францией. И накануне официальный твиттер сборной России сообщает: у Романа Зобнина травма колена и он возвращается обратно в клуб. Мне тогда стало страшно за вас: только-только вы восстановились от серьезнейшей травмы колена, и опять? Неужели ЧМ-2018 мог пронестись мимо вас?

— Я помню тот момент, но сейчас это все это звучит страшнее, чем было на самом деле. Во-первых — другое колено, не то, на каком делали операцию в прошлом году. Левое у меня тоже было оперировано в 17 лет — удаляли мениски, и оно меня периодически беспокоит. Вот оно тогда немного и заболело после игры с Бразилией. Но всего лишь решалось, делать ли мне операцию или просто его закачивать. Операция на мениске — это месяц вне игры, я успевал на чемпионат мира в любом случае. А страх… У меня нет страха в жизни получить травму. Даже когда рвал крестообразные связки.

— Мы недавно общались с Георгием Джикия, он рассказывал, что ему было неприятно смотреть в первый раз на свое прооперированное колено: «Словно топором разрубили, а потом огромным степлером скрепили».

— Действительно, скрепками зашивают. Большой такой шов — 10−15 см. У меня похожие чувства были. И потом несколько первых матчей чисто инстинктивно берег ногу, мысли дурацкие лезли, что вот этот стык можно было бы и пропустить. Но потом проходит. А если нет — ты перестаешь быть футболистом. Тогда надо заканчивать. Если ты боишься играть, если ты даешь себе право не побежать, когда надо, не пойти в подкат — ты убиваешь в себе футболиста. Это как-то по-другому должно называться, каким-то другим словом. Я рад, что еще не знаю, каким.

— Здорово, что чемпионат мира не прошел без вас. Но все прекрасно помнят, как сборную России туда провожали — требовали снять тренера, вспоминали, что мы по рейтингу — худшая команда турнира, что нам ничего не светит. Вас когда это напряжение отпустило? Когда вы поняли, что все будет хорошо?

— Напряжение действительно было приличным. Я помню нашу раздевалку перед матчем открытия. Гробовая тишина! Все сидели, полностью погруженные в себя. И я тоже все это чувствовал, и внутри горел от напряжения. А полностью это состояние отпустило только после победы на Египтом. Мы могли выдохнуть — мы в плей-офф!

Так что на матч с Испанией выходили раскрепощенными, понимали, что этот чемпионат уже не стал для нас кошмаром.

— А после той игры он для всех вообще превратился в праздник. Ключевой момент той игры?

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— Гол Дзюбы. Когда с пенальти мы довольно быстро отыгрались — 1:1. И еще был момент — пошел дождь. Вот тогда я понял, что это наш день. А так всего не расскажешь — столько эпизодов! Мне вообще кажется, что про тот матч можно снимать целый фильм, каждую минуту расписывать. Возможно, это был самый долгий матч в моей жизни. Когда обороняешься, время вообще растягивается в вечность. Смотришь на табло — 110-я минута, потом бегаешь полчаса, поднимаешь глаза — только 111-я!

— Наши игроки рассказывали, что после поражения в серии пенальти от Хорватии все равно было ощущение, что сделали большое дело. А через неделю пришло осознание — могло быть еще круче! Были же в полушаге от полуфинала…

— У меня так же. Спустя время понимаешь, что мог играть и в финале. Я не шучу. Хорватия и Англия, при всем уважении, это не Франция, которая была на тот момент на голову сильнее всех. И было сожаление, что по пенальти мы проиграли. Хотя с хорватами играли очень хорошо весь матч.

— Жирков рассказывал, что Смолов извинялся перед командой в раздевалке за тот нереализованный пенальти.

— Да. Он встал, извинился за ту ошибку. Нормальный поступок хорошего человека, который понял, что сделал что-то неправильно, и пробил именно так. И все его поддержали в команде.

В ЧЬЕЙ ФУТБОЛКЕ ХОДИТ ПУТИН

— После чемпионата было много хороших слов в ваш адрес. Но особняком стоит прием в Кремле, где Владимиру Путину подарили вашу футболку с 11-номером. Почему вашу?

— Понятия не имею! Но это была не игровая футболка. Те, в которых я входил на поле, у меня все учтены. Одну Аркадий Дворкович попросил у меня, какую-то из футболок в музей ФИФА отдавал, еще одну в академию Коноплева, в которой я вырос. У меня самого осталась только одна джерси, в которой играл с Хорватией. Я никогда ни за что ее не отдам. Сейчас она у меня дома в рамке висит.

— Вы перед приемом говорили, если будет возможность взять у Путина автограф, вы ей воспользуетесь.

— Не получилось. Только совместная фотография осталась. Висит у меня дома рядом с футболкой.

— И значок ЗМС рядом? Вы поняли, почему поднялся такой хайп из-за значков?

— Понял, конечно. Вы тоже, наверное, поняли, что ЗМС дают тем, кто выигрывает чемпионаты. Мы не выиграли.

— Как вы к этому отнеслись?

— Спокойно. Если дали, значит, заслужил. Не сами же себе даем.

— После ЧМ-2018 вокруг вас было много слухов, что вами интересуются топ-клубы Европы. А вы отмахивались — мол, ничего конкретного.

— Спустя время были предложения, два-три, в том числе один немецкий клуб очень хорошего уровня. Но я об этом узнал спустя какое-то время. Игроки знают далеко не все.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ТОТ, С КЕМ ПОБЕЖДАЕМ

— Вот теперь давайте про Карреру. Вы поняли, что в «Спартаке» сломалось, и тренер был отправлен в отставку? И как теперь это можно починить?

— Нет результата. В любой команде это может быть. Даже в «Барселоне» или в «Реале». А как починить? Тут все просто. Начать выигрывать. Нужен результат. И тогда все перевернется моментально.

— Фанаты еще долго будут прощаться с Каррерой. А вы как расставались?

— Тепло. В том же ресторане, где и праздновали чемпионство. Он нам сказал на прощание, что на протяжении двух с половиной лет всегда был честен с нами, никогда за спиной ничего не говорил плохо про нас, и всегда нас защищал. Это из того, что можно рассказать. Но у меня осталось чувство, что, возможно, мне придется еще раз с ним поработать. Может быть не в «Спартаке», а где-то еще. Не спрашивайте, откуда я это взял — это просто ощущение.

— Теперь у вас Олег Кононов. Говорят — он мягкий тренер.

— Я не понимаю этого — «мягкий», «жесткий»… Нельзя людей сравнивать, тем более тренеров. Для меня идеальный тренер тот, с которым мы выигрываем. Неважно, какой командир. Если есть результат, никто ничего не скажет ему, мягкий он или строгий. Результат — это самое главное.

ПОЖЕЛАНИЯ ФАНАТОВ

— Чтобы понять, чем живет Роман Зобнин, бесполезно смотреть ваш инстаграм. Надо смотреть инстаграм вашей жены. Вы контролируете, чтобы туда что-то не попало?

— Конечно. Меня Рамина всегда спрашивает, можно ли это выложить.

— В прошлом году в ее соцсетях появился пост, в котором она просила болельщиков поддержать вас во время травмы.

— Ха! Вот единственный раз, когда она не спросила. Только потом показала 11 минутное видео, где были собраны все пожелания болельщиков. Я его смотрел со слезами на глазах. Это меня зацепило очень.

Представляете, например маленький мальчик с 47-м номером на спине на футбольном поле говорит, что верит в меня, желает быстрее выздоравливать!

— Это правда, что ваш почти уже легендарный 47-й номер появился благодаря жене?

— Да. Она сказала, чтобы я взял или 4 или 7. Но я был только в дубле тогда, и там можно было брать только от 30-го номера. Получилось 47.

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— Почему 4 и 7?

— Действительно, почему… Я не знаю, хотя сколько лет уже прошло. Приеду и спрошу у нее сегодня.

— Вот она в шоке будет: столько лет все нормально, а тут вдруг муж заинтересовался. Вы романтик?

— Наверное, нет.

— Так, стоп. История вашего знакомства с будущей женой: вы увидели ее на трибунах, потом сами разыскали в соцсетях, добыли через подруг телефон и заявились с огромной охапкой цветов! И после этого вы говорите, что не романтик?

— Так это когда было! Возможно, это был самый романтичный поступок в моей жизни. Сейчас все меняется. У нас уже есть ребенок, которому больше внимания уделяешь. Цветы и подарки, конечно остались, но не в таких количествах, как раньше. Сейчас подарки ребенку.

— И сплошной футбол дома?

— Нет. Я хочу прийти к тому, чтобы о футболе дома вообще не разговаривать! Пока нереально, но я работаю над этим. В этом году это было особенно сложно, он очень тяжелый, два матча в неделю, сборная, иногда приходишь домой вымученный, и ничего не хочется уже. Должны быть другие общие интересы — дети, театры. Надо учиться жить не одним футболом, а смотреть по сторонам.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГАДАТЬ МЕЧТУ

— Вашему сыну уже два года. Многие футболисты не хотят, чтобы дети шли в профессиональный спорт. Вы тоже?

— Да. Потому что очень тяжело выбраться в премьер-лигу. Много через что надо пройти, и одних способностей мало — нужно везение и удача. А если попасть в топ-5 — то это вообще практически. Но мы играем дома в футбол, и слово «Спартак» он уже говорит.

— Здорово, что не родители выбирают, кем нам быть. Иначе вы бы наверняка стали летчиком!

— Мой папа — капитан летного экипажа, летает на аэробусах. Брат — второй пилот в той же компании. Но он, кстати, тоже был футболистом, во второй лиге играл, а потом меня «кинул», ушел в летное училище! И я остался один в футболе и шел до конца.

— Летали мы как-то в компании одного пилота, и он на каждый шорох в самолете очень нервно реагировал и что-то комментировал. Это был самый страшный полет в жизни.

— Вы как половина нашей сборной — они тоже бояться летать, хотя значительная часть жизни профессионального футболиста проходит в небе. Но мои летчики не боятся летать. И я не боюсь. Если у меня вопросы, они все объясняют. Я спрашивал, например, про турбулентность. Они говорят, что это ничего страшного — обычные кочки, как едешь на машине. И вы не бойтесь. Так что, я хожу по рядам в команде, объясняю: самолет — самый безопасный вид транспорта!

— Вы как-то рассказывали, что в детстве под бой курантов в Новый год чеканили мячом и загадали стать профессиональным футболистом.

— Да. И мечта исполнилась!

— Значит, работает! Значит, надо повторить!

— А это мысль.

У меня, кстати, есть мечта, и она, как и вся моя жизнь, связана с футболом. Какая? Только когда сбудется — тогда расскажу.