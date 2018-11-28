По пути «Спартака». Рахимов грозит не вывести команду на поле в Красноярске

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, на минувшей неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять грозненский клуб в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей «Ахмата» решение было отменено и проведение игры назначили на Центральном стадионе.

В то же время по прогнозам погоды 1 декабря, в день игры между командами, в Красноярске ожидается от 16 до 20 градусов ниже ноля. В начале этого года, напомним, «Спартак» создал прецедент и отказался играть в кубковом матче с «Крыльями Советов», в тот день в Самаре столбик термометра показывал «минус 17».

Таким образом, и «Ахмат» может воспользоваться статьей 6 пунктом 5 регламента РПЛ. В нем говорится следующее:

«При температуре воздуха ниже “минус 15” или выше “плюс 35” за час до матча на высоте 1 метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведения матча. В случае если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча, и, хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/или время)».

— Знаю прогноз погоды и не могу понять принципиальную позицию «Енисея», согласно которой мы должны прилететь в Красноярск, — начал Рахимов. — Мы не против того, чтобы лететь в Красноярск, но в плане погоды остается надеяться только на чудо. Правда, всем понятно, что оно маловероятно.

Еще один важный момент — газон. 1 декабря он, мягко говоря, будет не в футбольном состоянии. Манеж? Он не отвечает современным требованиям. Современные манежи — совсем другие, и представителям «Енисея» стоит с ними ознакомиться.

— «Ахмат» готов поступить, как «Спартак» в Самаре, и отказаться проводить матч, если температура будет ниже «минус 15»?

— При «минус 20» лично я не буду рисковать здоровьем игроков. Болельщики тоже должны понимать: у игроков есть семьи, близкие люди, которые будут переживать за них. Зачем такой риск? Надеюсь, в «Енисее» разделяют нашу точку зрения.

Понятно же, что дышать в «минус 20» тяжело, а легкие у футболистов не железные. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем футболистов.

— Логично было бы перенести этот матч на весну?

— Я уже об этом говорил. Если есть возможность, и регламент это позволяет, то нужно переносить. В конце концов, есть резервные дни или резервные стадионы. «Ахмат» готов лететь куда угодно. Пусть только представители «Енисея» заранее нам сообщат, где будет матч, и мы туда прилетим. Насколько знаю, красноярцам уже предлагали сыграть эту встречу в Химках, но они не захотели. Не понимаю, зачем своей принципиальностью вредить здоровью своих же футболистов.

И хочу чтобы все понимали: никто не винит «Енисей», что в Красноярске «минус 20», но в футбол нужно играть в приемлемых погодных условиях.