Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана команды Дениса Глушакова.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана команды Дениса Глушакова.
В понедельник объединение болельщиков столичного клуба «Фратрия» опубликовало на своем сайте обращение, в котором подчеркнуло, что Глушаков не может быть капитаном «красно-белых» и не заслуживает поддержки фанатов.
Во вторник после окончания тренировки игроки надели футболки с номером 8 на груди и под девизом «Один за всех — и все за одного!» сфотографировались всей командой. Глушаков выступает за «Спартак» под восьмым номером и является капитаном.
«Каждый из игроков должен доказывать, что он важен для команды, является ли он капитаном или нет. С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, все остальное — на футбольном поле», — сказал Кононов журналистам.
В сентябре возглавлявший тогда клуб Массимо Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После его отставки, которая случилась 22 октября, оба футболиста вернулись к тренировкам с первой командой.