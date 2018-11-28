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15:50 (мск), источник: Р-Спорт

Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана команды Дениса Глушакова.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник объединение болельщиков столичного клуба «Фратрия» опубликовало на своем сайте обращение, в котором подчеркнуло, что Глушаков не может быть капитаном «красно-белых» и не заслуживает поддержки фанатов.

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Группа G, 29.11.2018, 18:50
Спартак
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Во вторник после окончания тренировки игроки надели футболки с номером 8 на груди и под девизом «Один за всех — и все за одного!» сфотографировались всей командой. Глушаков выступает за «Спартак» под восьмым номером и является капитаном.

«Каждый из игроков должен доказывать, что он важен для команды, является ли он капитаном или нет. С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, все остальное — на футбольном поле», — сказал Кононов журналистам.

В сентябре возглавлявший тогда клуб Массимо Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После его отставки, которая случилась 22 октября, оба футболиста вернулись к тренировкам с первой командой.

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