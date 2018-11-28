Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова

Источник: РИА "Новости"

В понедельник объединение болельщиков столичного клуба «Фратрия» опубликовало на своем сайте обращение, в котором подчеркнуло, что Глушаков не может быть капитаном «красно-белых» и не заслуживает поддержки фанатов.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 29.11.2018, 18:50 Спартак - Рапид В -

Во вторник после окончания тренировки игроки надели футболки с номером 8 на груди и под девизом «Один за всех — и все за одного!» сфотографировались всей командой. Глушаков выступает за «Спартак» под восьмым номером и является капитаном.

«Каждый из игроков должен доказывать, что он важен для команды, является ли он капитаном или нет. С темой Дениса Глушакова надо заканчивать, все остальное — на футбольном поле», — сказал Кононов журналистам.