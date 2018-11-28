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15:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Общественная наблюдательная комиссия: Все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева прокомментировала «СЭ» слова уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, которая в интервью нашему изданию заявила, что сотрудники столичного СИЗО-2 «Бутырка» не жаловались на повышенное внимание к заключенным под стражу хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сама Меркачева утверждала, что сотрудники изолятора недовольны тем, что члены ОНК и правозащитники постоянно навещают футболистов.

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Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство» за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Решением Тверского районного суда Мамаев и Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря.

— Понятно, что когда приходишь в СИЗО, членов ОНК спрашивают: «По каким камерам и арестантам пойдем? К Кокорину и Мамаеву?» Отвечаем: «Ну да».

Конечно, к ним есть повышенное внимание, тут скрывать нечего — персонажи-то интересные. Такие, за кем следит общество, и объективно есть спрос на информацию. Все хотят знать как Кокорин и Мамаев, что происходит с ними за решеткой. Знаете, как будто бы их посадили, чтобы народ мог наблюдать, как-то удовлетворить не просто свое любопытство, а желание, чтобы игроки понесли наказание. А арест уже сам по себе наказание. (Арман Мкртчян).

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