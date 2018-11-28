Общественная наблюдательная комиссия: Все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство» за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Решением Тверского районного суда Мамаев и Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря.

Конечно, к ним есть повышенное внимание, тут скрывать нечего — персонажи-то интересные. Такие, за кем следит общество, и объективно есть спрос на информацию. Все хотят знать как Кокорин и Мамаев, что происходит с ними за решеткой. Знаете, как будто бы их посадили, чтобы народ мог наблюдать, как-то удовлетворить не просто свое любопытство, а желание, чтобы игроки понесли наказание. А арест уже сам по себе наказание. (Арман Мкртчян).