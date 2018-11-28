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17:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Милан» намерен обменять Лаксальта на футболиста «Зенита» Паредеса

ТАСС, 28 ноября. Итальянский «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и готов включить в сделку крайнего защитника Диего Лаксальта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сalciomercato.it.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «Зенит» готов расстаться с 24-летним аргентинским полузащитником за €25 млн, однако руководство «Милана» не может выплатить эту сумму из-за ограничений финансового «фэйр-плей». «Милан» предложил включить в сделку Лаксальта, которым петербургский клуб интересовался в летнее трансферное окно.

Игрок сборной Уругвая перешел в «Милан» из «Дженоа» минувшим летом за €14 млн, еще 4 млн генуэзцы получили в качестве бонуса. В составе «Милана» 25-летний Лаксальт сыграл 13 матчей, не отметившись забитыми голами.

Паредес в текущем сезоне провел за «Зенит» 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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