«Крылья Советов» попросили РФС разобраться с неназначенным пенальти в матче со «Спартаком»

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Матч состоялся 25 ноября в Москве. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу гостей мяч попал в руку нападающего «Спартака» Зе Луиша, который находился в своей штрафной площади, но арбитр Владимир Москалёв не назначил пенальти. Вскоре после этого «Спартак» сравнял счет. Красно-белые в итоге одержали победу со счетом 3:1.

«Мы написали письмо в РФС на имя исполняющего обязанности главы организации Александра Алаева с просьбой разобраться по двум пунктам в матче против “Спартака”, в том числе с неназначенным пенальти в эпизоде после игры рукой футболиста Зе Луиша. Данное письмо мы отправили еще в понедельник», — сказал Шашков.