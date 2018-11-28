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17:33 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» попросили РФС разобраться с неназначенным пенальти в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб «Крылья Советов» направил письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой разобраться в ситуации с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

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Матч состоялся 25 ноября в Москве. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу гостей мяч попал в руку нападающего «Спартака» Зе Луиша, который находился в своей штрафной площади, но арбитр Владимир Москалёв не назначил пенальти. Вскоре после этого «Спартак» сравнял счет. Красно-белые в итоге одержали победу со счетом 3:1.

«Мы написали письмо в РФС на имя исполняющего обязанности главы организации Александра Алаева с просьбой разобраться по двум пунктам в матче против “Спартака”, в том числе с неназначенным пенальти в эпизоде после игры рукой футболиста Зе Луиша. Данное письмо мы отправили еще в понедельник», — сказал Шашков.

«Крылья Советов» в следующем туре 1 декабря на выезде сыграют с «Оренбургом».

Спартак 3:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
25.11.2018, 14:00 Зрители: 25092 основной раунд: 15-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Миодраг Божович
Голы
59′ Софьян Ханни (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 94
60′ Лоренсо Мельгарехо (де Соуза Луиз Адриану, Мендеш Андраде Зе Луиш) 25
90′ де Соуза Луиз Адриану (И. Попов) 12
8 Сергей Корниленко (Д. Ткачук) 49′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
Денис Глушаков (к) 8
88′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
56′ Александр Ломовицкий 27
Лоренсо Мельгарехо 25
46′ 72′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
84′ Роман Зобнин 47
Ивелин Попов 71
1 Сергей Рыжиков
3 Георгий Тигиев
15 Георгий Зотов
5 Мирал Самарджич
18 Агустин Рохель
11 Рамиль Шейдаев 83′
4 Евгений Башкиров 9′
28 Паул Антон
99 Максим Канунников 19′
31 Денис Ткачук
91 Павел Яковлев 74′
89 Йоан Молло
8 Сергей Корниленко (к) 63′
7 Александр Соболев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 5
11 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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