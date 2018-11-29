10 главных разочарований первого круга РПЛ

Дмитрий Аленичев, главный тренер «Енисея»

Источник: Чемпионат.com

После выхода в элитный дивизион могло показаться, что в тренерской карьере Аленичева наступил ренессанс. Увы, в первой части сезона его «Енисей» выделялся разве что в медиапространстве благодаря молодому активному пресс-атташе, тогда как на футбольных полях команда выглядела нелепо. Она опустилась на последнее место, ощутимо отстав даже от бедствующего «Анжи», а вторая победа была одержана только в последнем туре.

Несмотря на плачевные результаты, покидать свой пост Аленичев не захотел. Может, верит, что ещё спасёт клуб. Может, попросту кивает на контракт и ждёт выплаты положенной неустойки. Только из-за этого подвешенного положения вокруг легендарного в прошлом футболиста получилось слишком много скандалов, которые стремительно портят его репутацию в глазах болельщиков. Грустно.

Клаудио Маркизио, полузащитник «Зенита»

Источник: Чемпионат.com

Приезд в Санкт-Петербург легендарного итальянца, отдавшего 25 лет «Ювентусу», преподносился как супертрансфер. Клаудио получил огромную зарплату (около 3,5 млн евро), большие подъёмные и был призван заменить травмированного Нобоа. Но стать ключевым и важным футболистом Маркизио за осень не смог. Да, он забил два гола («Анжи» в проигрышном матче и победный «Ахмату»), однако в целом уровень игры продемонстрировал невысокий.

В недавней битве с ЦСКА именно грубая ошибка итальянца привела к первому пропущенному голу. А во встрече с «Ростовом» у Маркизио ещё случилось какое-то недопонимание с Семаком. Нобоа в стартовых турах, конечно же, играл намного лучше и полезнее, чем приехавшая мировая легенда.

Александр Кокорин, нападающий «Зенита»

Источник: РИА

Он показывал отличный футбол в прошлом сезоне, потом получил тяжёлую травму и долго восстанавливался. Его очень не хватало команде в новом чемпионате, ведь за счёт своих качеств нападающий мог и должен был разнообразить её прямолинейный футбол. Кокорин действительно сразу же усилил «Зенит» и поучаствовал в победе над «Краснодаром». А потом поехал отмечать юбилей дружбы с Мамаевым — и загремел в тюрьму. Нелепость, глупость, разгильдяйство и кошмарное отношение к собственному таланту. Жаль.

Павел Мамаев, полузащитник «Краснодара»

Источник: РИА "Новости"

К вышеописанной истории про Кокорина можно добавить лишь одно: а ведь играл Мамаев в начале чемпионата здорово и был лидером команды по участию в голевых атаках. Он забивал, раздавал и вёл за собой партнёров. А теперь «Краснодар» закономерно хочет от него избавиться. Неизвестно, будет ли Мамаев вообще когда-либо выступать на высоком уровне.

Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Изначально было понятно, что новый сезон станет для итальянца определяющим, поскольку концовку прошлого он напрочь провалил. Однако сперва Каррера не смог пробиться в Лигу чемпионов, уступив ПАОК, затем, после приличного старта, начал валиться и в чемпионате. Разочаровывал не только сам факт поражений, но и понимание: Каррера не растет как тренер, а его команда регрессирует.

Он полностью доверился ассистенту, заимствовал у него тактику и принципы ротации, но не видел, что всё это не работает. Он не смог вернуть атмосферу в коллективе на прежний уровень, а ссылкой Глушакова и Ещенко в дубль, напротив, ещё сильнее расшатал обстановку. Он объяснял неудачи одними и теми же словами: «Нам не хватает спортивной злости!», хотя все давно уже поняли, что дело ни в какой не злости. Массимо, кажется, в октябре уже и сам не знал, как исправить ситуацию, поэтому отставка была неизбежным сценарием. Спасибо ему за возвращение чемпионского «Спартака» и благородные пресс-конференции. И надеемся, что в другом клубе он сможет выйти на новый тренерский уровень.

Луис Адриано, нападающий «Спартака»

Источник: Чемпионат.com

Бразилец превосходно умеет играть в футбол. Он доказывал это в прошлом сезоне, продолжает делать в последних матчах. Но именно что в последних, начиная с ноября. А всё лето и раннюю осень Адриано провалил. Можно сколько угодно говорить об обстановке в клубе или неудачной схеме, но высокооплачиваемый легионер и лидер по мастерству обязан показывать совсем другой уровень, даже если нужно это делать через не могу и через не хочу. У бразильца же было ровно ноль результативных действий до 11-го тура.

Денис Глушаков, полузащитник «Спартака»

Источник: Чемпионат.com

Включаем в этот список капитана красно-белых не только потому, что он плохо играет. Ещё и за неосторожные действия в «Инстаграме», а также за то, что он погряз в скандалах и позволяет избивать себя публике, не желая ничего рассказывать и объяснять. Если бы Денис захотел, он мог хотя бы попытаться уменьшить ненависть и обструкцию, найти какой-то компромисс. Но Глушаков закрылся и, видимо, решил, что вернёт доверие публики игрой. Ничего у него такими темпами не получится.

Абель Эрнандес, нападающий ЦСКА

Источник: Чемпионат.com

Все знали, что у уругвайского форварда при всех его умениях есть очевидный недостаток: склонность к травмам. Но уж больно быстро он сломался. В шести неполных матчах Эрнандес забил два гола, 15 сентября в «Уфе» получил первое повреждение, после двухмесячного восстановления — сразу же второе (рецидив) и опять выбыл на неопределённый срок. Как думаете, будет ЦСКА продолжать сотрудничество?

«Динамо»

Источник: Чемпионат.com

Бело-голубые здорово закончили прошлый сезон, неплохо стартовали и в новом. Хохлова называли одним из самых прогрессирующих тренеров в стране. Потом что-то пошло не так. Команда нестабильна, очень мало забивает (11 голов, меньше — только «Крылья», «Анжи» и «Енисей»), в последнем туре умудрилась проиграть «Енисею» и теперь находится вблизи опасной зоны стыковых матчей.

А ещё не совсем понятная сложилась с взаимодействием главного тренера со спортивным директором Романом Широковым. То ли оно есть, то ли его нет, и руководство мысленно готово расстаться с Хохловым и просто ждёт повода. В любом случае ни о какой борьбе за еврокубки (а именно такая задача стоит перед командой) говорить пока не приходится.

«Спартак»

Источник: Чемпионат.com

Но главным разочарованием (а в чьих-то глазах — посмешищем), конечно же, стал «Спартак». Клуб собирался попадать в Лигу чемпионов и биться за золото, но шаг за шагом начал разваливаться и утопать в скандалах, слухах и лжи. Травма Жиго и отъезд Промеса стали первым кругом ада, 10 туров без голов с игры и неработающая схема 4−3−3 — вторым, скандальное отстранение Глушакова и Ещенко — третьим, правильное по факту, но кошмарно обставленное увольнение Карреры — четвёртым, четыре домашних поражения подряд от середнячков — пятым, затянувшаяся трёхнедельная пауза с назначением нового главного тренера и удивительное молчаливое поведение руководства — шестым, агрессивное поведение фанатов, которые до сих пор не могут успокоиться, — седьмым.

Полный набор. Сейчас «Спартак» усердно пытается прийти в себя, но многое уже упущено.