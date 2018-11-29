10 главных разочарований первого круга РПЛ
Команды, тренеры и футболисты, которые в стартовые 15 туров расстраивали чаще, чем радовали. Глушаков тоже тут.
Команды, тренеры и футболисты, которые в стартовые 15 туров расстраивали чаще, чем радовали. Глушаков тоже тут.
После выхода в элитный дивизион могло показаться, что в тренерской карьере Аленичева наступил ренессанс. Увы, в первой части сезона его «Енисей» выделялся разве что в медиапространстве благодаря молодому активному
Несмотря на плачевные результаты, покидать свой пост Аленичев не захотел. Может, верит, что ещё спасёт клуб. Может, попросту кивает на контракт и ждёт выплаты положенной неустойки. Только
Приезд в
В недавней битве с ЦСКА именно грубая ошибка итальянца привела к первому пропущенному голу. А во встрече с «Ростовом» у Маркизио ещё случилось
Он показывал отличный футбол в прошлом сезоне, потом получил тяжёлую травму и долго восстанавливался. Его очень не хватало команде в новом чемпионате, ведь за счёт своих качеств нападающий мог и должен был разнообразить её прямолинейный футбол. Кокорин действительно сразу же усилил «Зенит» и поучаствовал в победе над «Краснодаром». А потом поехал отмечать юбилей дружбы с Мамаевым — и загремел в тюрьму. Нелепость, глупость, разгильдяйство и кошмарное отношение к собственному таланту. Жаль.
К вышеописанной истории про Кокорина можно добавить лишь одно: а ведь играл Мамаев в начале чемпионата здорово и был лидером команды по участию в голевых атаках. Он забивал, раздавал и вёл за собой партнёров. А теперь «Краснодар» закономерно хочет от него избавиться. Неизвестно, будет ли Мамаев вообще
Изначально было понятно, что новый сезон станет для итальянца определяющим, поскольку концовку прошлого он напрочь провалил. Однако сперва Каррера не смог пробиться в Лигу чемпионов, уступив ПАОК, затем, после приличного старта, начал валиться и в чемпионате. Разочаровывал не только сам факт поражений, но и понимание: Каррера не растет как тренер, а его команда регрессирует.
Он полностью доверился ассистенту, заимствовал у него тактику и принципы ротации, но не видел, что всё это не работает. Он не смог вернуть атмосферу в коллективе на прежний уровень, а ссылкой Глушакова и Ещенко в дубль, напротив, ещё сильнее расшатал обстановку. Он объяснял неудачи одними и теми же словами: «Нам не хватает спортивной злости!», хотя все давно уже поняли, что дело ни в какой не злости. Массимо, кажется, в октябре уже и сам не знал, как исправить ситуацию, поэтому отставка была неизбежным сценарием. Спасибо ему за возвращение чемпионского «Спартака» и благородные
Бразилец превосходно умеет играть в футбол. Он доказывал это в прошлом сезоне, продолжает делать в последних матчах. Но именно что в последних, начиная с ноября. А всё лето и раннюю осень Адриано провалил. Можно сколько угодно говорить об обстановке в клубе или неудачной схеме, но высокооплачиваемый легионер и лидер по мастерству обязан показывать совсем другой уровень, даже если нужно это делать через не могу и через не хочу. У бразильца же было ровно ноль результативных действий до 11-го тура.
Включаем в этот список капитана
Все знали, что у уругвайского форварда при всех его умениях есть очевидный недостаток: склонность к травмам. Но уж больно быстро он сломался. В шести неполных матчах Эрнандес забил два гола, 15 сентября в «Уфе» получил первое повреждение, после двухмесячного восстановления — сразу же второе (рецидив) и опять выбыл на неопределённый срок. Как думаете, будет ЦСКА продолжать сотрудничество?
А ещё не совсем понятная сложилась с взаимодействием главного тренера со спортивным директором Романом Широковым. То ли оно есть, то ли его нет, и руководство мысленно готово расстаться с Хохловым и просто ждёт повода. В любом случае ни о какой борьбе за еврокубки (а именно такая задача стоит перед командой) говорить пока не приходится.
Но главным разочарованием (а в
Полный набор. Сейчас «Спартак» усердно пытается прийти в себя, но многое уже упущено.
Михаил Гончаров