«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

«Спартак» 25 ноября дома победил «Крылья Советов» со счетом 3:1. Отмечается, что московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и на 50 тысяч за публичную демонстрацию болельщиками оскорбительного баннера.

Петербургский «Зенит» заплатит 60 тысяч рублей штрафа за скандирование зрителями оскорбительных выражений и нарушения регламента на домашнем матче с «Ростовом».