«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
«Спартак» 25 ноября дома победил «Крылья Советов» со счетом 3:1. Отмечается, что московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и на 50 тысяч за публичную демонстрацию болельщиками оскорбительного баннера.
Петербургский «Зенит» заплатит 60 тысяч рублей штрафа за скандирование зрителями оскорбительных выражений и нарушения регламента на домашнем матче с «Ростовом».
Грозненский «Ахмат» оштрафован на 25 тысяч рублей за действия зрителей, демонстрировавших несогласованный баннер на домашней игре с московским ЦСКА.