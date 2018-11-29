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21:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 150 тысяч рублей по итогам матча 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов», сообщается на сайте РФС.

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«Спартак» 25 ноября дома победил «Крылья Советов» со счетом 3:1. Отмечается, что московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений и на 50 тысяч за публичную демонстрацию болельщиками оскорбительного баннера.

Петербургский «Зенит» заплатит 60 тысяч рублей штрафа за скандирование зрителями оскорбительных выражений и нарушения регламента на домашнем матче с «Ростовом».

Грозненский «Ахмат» оштрафован на 25 тысяч рублей за действия зрителей, демонстрировавших несогласованный баннер на домашней игре с московским ЦСКА.

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