Футболисты «Рубина» и «Динамо» постараются прервать безвыигрышные серии в очном матче

Матч «Рубин» — «Динамо» пройдет на «Казань-Арене», начало — 19:30 мск. Обслужит игру арбитр из Москвы Евгений Турбин.
Казанский клуб в последний раз праздновал успех 25 октября в Олимп — Кубке России в матче с тем же «Динамо» (1:0), а в РПЛ набирал три очка в начале октября, обыграв «Урал» (1:0). В последних пяти матчах подопечные Курбана Бердыева записали себе в актив четыре балла, уступив в Оренбурге (0:1) и сыграв вничью с «Уфой» (0:0), «Спартаком» (1:1), «Локомотивом» (0:0) и «Анжи» (1:1). Давно не может отличиться лидер казанцев Сердар Азмун, который свой последний мяч забил именно «Динамо» в кубковой игре 1/8 финала. В РПЛ иранец отличался в матче с «Уралом».
Встречей с «Динамо» «Рубин» закроет осеннюю часть чемпионата на своем стадионе. Казанцам не поможет один из лидеров команды полузащитник Игорь Коновалов, у которого перелом пальца.
Подопечные Дмитрия Хохлова в последний раз выиграли в РПЛ 21 октября у «Зенита» (1:0), после чего в четырех матчах трижды сыграли вничью и проиграли дома «Енисею» (1:2). Бело-голубые имеют большие кадровые проблемы. После игры с «Енисеем» оказались дисквалифицированными из-за перебора желтых карточек полузащитник Абдул Теттех, а также защитники Роман Евгеньев и Григорий Морозов.
После дисквалификации вернется в строй защитник Тони Шунич. По-прежнему восстанавливаются от травм полузащитники Самба Соу, Антон Терехов и защитник Константин Рауш.