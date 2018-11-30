Футболисты «Рубина» и «Динамо» постараются прервать безвыигрышные серии в очном матче

Казанский клуб в последний раз праздновал успех 25 октября в Олимп — Кубке России в матче с тем же «Динамо» (1:0), а в РПЛ набирал три очка в начале октября, обыграв «Урал» (1:0). В последних пяти матчах подопечные Курбана Бердыева записали себе в актив четыре балла, уступив в Оренбурге (0:1) и сыграв вничью с «Уфой» (0:0), «Спартаком» (1:1), «Локомотивом» (0:0) и «Анжи» (1:1). Давно не может отличиться лидер казанцев Сердар Азмун, который свой последний мяч забил именно «Динамо» в кубковой игре 1/8 финала. В РПЛ иранец отличался в матче с «Уралом».