Сейдахмет ответил на вопрос об уходе из «Уфы» и возвращении в чемпионат Казахстана
Также он высказался о сроках своего выздоровления.
Также он высказался о сроках своего выздоровления.
Нападающий российской «Уфы» и сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Форвард рассказал о сроках своего восстановления после травмы и своих дальнейших планах, передает корреспондент Vesti.kz.
Большинство подписчиков Сейдахмета предлагали ему вернуться в казахстанскую
Также уроженец Тараза сообщил о сроках лечения своей травмы, полученной на тренировке сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Латвией. По словам Сейдахмета, он будет лечиться еще четыре недели. В данный момент футболист находится в родном Таразе.
На вопрос о своих дальнейших планах «Казахский Месси» рассказал о желании играть в ведущем европейском чемпионате.
Напомним, 18-летний Сейдахмет является футболистом российской «Уфы», контракт с которой подписал до конца 2020 года. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получил травму,