Сейдахмет ответил на вопрос об уходе из «Уфы» и возвращении в чемпионат Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Нападающий российской «Уфы» и сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Форвард рассказал о сроках своего восстановления после травмы и своих дальнейших планах, передает корреспондент Vesti.kz.

Большинство подписчиков Сейдахмета предлагали ему вернуться в казахстанскую премьер-лигу, в частности в стан чемпиона — «Астаны». Однако форвард ответил категорическим отказом, выразив желание остаться в «Уфе». По словам Сейдахмета, он намерен твердо закрепиться в российском чемпионате.

Также уроженец Тараза сообщил о сроках лечения своей травмы, полученной на тренировке сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Латвией. По словам Сейдахмета, он будет лечиться еще четыре недели. В данный момент футболист находится в родном Таразе.

На вопрос о своих дальнейших планах «Казахский Месси» рассказал о желании играть в ведущем европейском чемпионате.