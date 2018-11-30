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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет ответил на вопрос об уходе из «Уфы» и возвращении в чемпионат Казахстана

Также он высказался о сроках своего выздоровления.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий российской «Уфы» и сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram. Форвард рассказал о сроках своего восстановления после травмы и своих дальнейших планах, передает корреспондент Vesti.kz.

Большинство подписчиков Сейдахмета предлагали ему вернуться в казахстанскую премьер-лигу, в частности в стан чемпиона — «Астаны». Однако форвард ответил категорическим отказом, выразив желание остаться в «Уфе». По словам Сейдахмета, он намерен твердо закрепиться в российском чемпионате.

Также уроженец Тараза сообщил о сроках лечения своей травмы, полученной на тренировке сборной Казахстана перед матчем Лиги наций с Латвией. По словам Сейдахмета, он будет лечиться еще четыре недели. В данный момент футболист находится в родном Таразе.

На вопрос о своих дальнейших планах «Казахский Месси» рассказал о желании играть в ведущем европейском чемпионате.

Напомним, 18-летний Сейдахмет является футболистом российской «Уфы», контракт с которой подписал до конца 2020 года. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получил травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

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