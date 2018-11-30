«Краснодар»: Попросили «Матч ТВ» перенести начало встречи с «Уралом». Не удивлены, что нам отказали
«Краснодар» в своем официальном Инстаграме сообщил, что просил «Матч ТВ» перенести начало встречи 16-го тура
«Краснодар» в своем официальном Инстаграме сообщил, что просил «Матч ТВ» перенести начало встречи 16-го тура
— Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов
Мы попросили «Матч ТВ» перенести встречу «Краснодар» — «Урал» на более позднее время.
Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.
Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! — сообщается в официальном Инстаграме «Краснодара».