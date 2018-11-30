«Краснодар»: Попросили «Матч ТВ» перенести начало встречи с «Уралом». Не удивлены, что нам отказали

— Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех.

Мы попросили «Матч ТВ» перенести встречу «Краснодар» — «Урал» на более позднее время.

Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! — сообщается в официальном Инстаграме «Краснодара».