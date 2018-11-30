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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар»: Попросили «Матч ТВ» перенести начало встречи с «Уралом». Не удивлены, что нам отказали

«Краснодар» в своем официальном Инстаграме сообщил, что просил «Матч ТВ» перенести начало встречи 16-го тура премьер-лиги против «Урала», который состоится 2 декабря, на более позднее время. Телеканал отказался выполнить эту просьбу.

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Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 2.12.2018, 14:00
Краснодар
-Урал-

— Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех.

Мы попросили «Матч ТВ» перенести встречу «Краснодар» — «Урал» на более позднее время.

Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков! — сообщается в официальном Инстаграме «Краснодара».

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