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19:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников перевел 30 тысяч рублей фанату Мирославу Голунову за нападение на капитана команды Дениса Глушакова во время матча Лиги Европы с венским «Рапидом». Об этом он написал в своем Twitter, приложив скриншот квитанции.

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Сначала Кафельников отправил Голунову 10 тысяч, чуть позднее он перевел нападавшему еще 20 тысяч рублей и пообещал: «Теперь за каждую статейку на чемпе (“Чемпионат.com” — прим. “Ленты.ру”) буду переводить Мирославу за его акцию вчера».

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Голунов выбежал на поле во время игры с «Рапидом» (1:2) и напал на Глушакова. «Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: “Глушаков, тебе не место в “Спартаке”! Уходи отсюда!”» — заявил фанат. За свой поступок он получил 10 суток ареста, а также пятилетний запрет на посещение матчей.

Глушаков вышел на поле в матче с «Рапидом» с капитанской повязкой, несмотря на запущенный фанатами флешмоб против него. Болельщики считают его виновником отставки тренера Массимо Карреры. Они потребовали от руководства клуба продать футболиста.

Спартак 1:2
Первый тайм: 1:0
Рапид В
29.11.2018, 18:50 Зрители: 20739 Групповой турнир: Группа G Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дитмар Кюбауэр
Голы
20′ Мендеш Андраде Зе Луиш (Л. Мельгарехо, С. Ханни) 9
3 Мерт Мюлдюр (Ф. Шобесбергер) 80′
7 Филипп Шобесбергер (Ш. Шваб) 90+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Илья Кутепов 29
73′ Денис Глушаков (к) 8
Артем Тимофеев 40
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
81′ Лоренсо Мельгарехо 25
Ивелин Попов 71
71′ Софьян Ханни 94
Александр Самедов 19
30 Рихард Штребингер (к)
3 Мерт Мюлдюр
19 Марвин Поцманн
4 Матео Барач 27′
20 Максимилиан Хофманн 59′
5 Боли Болинголи-Мбомбо
28 Кристоф Кнасмюльнер
15 Мануэль Мартич 41′
9 Ветон Бериша 80′
38 Мануэль Турнвальд
29 Дени Алар 64′
7 Филипп Шобесбергер
39 Деян Любичич 64′
8 Штефан Шваб
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 5
3 Угловые 4
11 Фолы 26
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Боковой судья Конрад Сапеля (Польша)
Боковой судья Марцин Борковски (Польша)
За воротами Кшиштоф Якубик (Польша)
За воротами Петр Лясык (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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