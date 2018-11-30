Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Сначала Кафельников отправил Голунову 10 тысяч, чуть позднее он перевел нападавшему еще 20 тысяч рублей и пообещал: «Теперь за каждую статейку на чемпе (“Чемпионат.com” — прим. “Ленты.ру”) буду переводить Мирославу за его акцию вчера».

Голунов выбежал на поле во время игры с «Рапидом» (1:2) и напал на Глушакова. «Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: “Глушаков, тебе не место в “Спартаке”! Уходи отсюда!”» — заявил фанат. За свой поступок он получил 10 суток ареста, а также пятилетний запрет на посещение матчей.