«В “Спартаке” все дружат»: Глушаков начал отвечать на вопросы
Пока от детей.
Пока от детей.
Сегодня в детской Филатовской больнице состоялась встреча игроков «Спартака» с находящимися на лечении детьми. Мероприятие прошло в рамках благотворительного фонда «“Спартак” — детям». Помимо Артёма Реброва, Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко, на встрече был и опальный капитан московского клуба Денис Глушаков. Именно ему был адресован первый вопрос ребёнка, который наверняка был бы назван провокационным, прозвучи он на
— Рады ли вы своим партнёрам по команде?
— Мы все дружим, все друг за друга. Если не будем дружить и поддерживать друг друга, то результата не будет.
Артём Ребров избежал общения с журналистами после поражения от «Рапида», но вопрос от детей вернул его во вчерашний вечер.
— Против кого хотели бы сыграть?
— После вчерашнего матча с удовольствием ещё раз бы сыграли с «Рапидом».
Всех полевых футболистов спросили о кумирах детства. Денис Глушаков был лаконичен.
— Я с детства болел за «Спартак», мечтал играть за него. Кумирами были Цымбаларь, Тихонов. Со всеми виделся.
Наиболее оригинальный ответ прозвучал из уст крайнего защитника Андрея Ещенко.
Моим кумиром был Тихонов. Я восхищался им, а потом через пять лет я уже играл с ним в одной команде. Ещё мне очень нравился Марадона.
Дмитрий Комбаров ответил более многословно.
Моими кумирами было всё то поколение, которое выигрывало чемпионство: Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев. Можно весь состав назвать. Отдельно бы отметил Олега Ивановича Романцева. Он кумир в том плане, что он создал и построил команду. Это огромное достижение.
Раскрыл Дмитрий и секрет успеха в футболе.
— Футбол — это коллективная игра. Слаженная работа команды и тренерского штаба, огромная самоотдача на поле. Если
Правда, пока успехи к «Спартаку» не приходят. Долго ли продлится черная полоса?