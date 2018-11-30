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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«В “Спартаке” все дружат»: Глушаков начал отвечать на вопросы

Пока от детей.

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Источник: instagram.com/glushak8

Сегодня в детской Филатовской больнице состоялась встреча игроков «Спартака» с находящимися на лечении детьми. Мероприятие прошло в рамках благотворительного фонда «“Спартак” — детям». Помимо Артёма Реброва, Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко, на встрече был и опальный капитан московского клуба Денис Глушаков. Именно ему был адресован первый вопрос ребёнка, который наверняка был бы назван провокационным, прозвучи он на пресс-конференции от взрослых журналистов.

— Рады ли вы своим партнёрам по команде?

— Мы все дружим, все друг за друга. Если не будем дружить и поддерживать друг друга, то результата не будет.

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Артём Ребров избежал общения с журналистами после поражения от «Рапида», но вопрос от детей вернул его во вчерашний вечер.

— Против кого хотели бы сыграть?

— После вчерашнего матча с удовольствием ещё раз бы сыграли с «Рапидом».

Всех полевых футболистов спросили о кумирах детства. Денис Глушаков был лаконичен.

— Я с детства болел за «Спартак», мечтал играть за него. Кумирами были Цымбаларь, Тихонов. Со всеми виделся.

Наиболее оригинальный ответ прозвучал из уст крайнего защитника Андрея Ещенко.

Моим кумиром был Тихонов. Я восхищался им, а потом через пять лет я уже играл с ним в одной команде. Ещё мне очень нравился Марадона.

Дмитрий Комбаров ответил более многословно.

Моими кумирами было всё то поколение, которое выигрывало чемпионство: Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев. Можно весь состав назвать. Отдельно бы отметил Олега Ивановича Романцева. Он кумир в том плане, что он создал и построил команду. Это огромное достижение.

Раскрыл Дмитрий и секрет успеха в футболе.

— Футбол — это коллективная игра. Слаженная работа команды и тренерского штаба, огромная самоотдача на поле. Если кто-то потерял мяч, второй за него отработал и помог.

Правда, пока успехи к «Спартаку» не приходят. Долго ли продлится черная полоса?

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15:28 (мск)© Ньюстюб
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