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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу

Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба и MMA-тяжеловес, выступающий в UFC, Александр Волков провели совместную тренировку.

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В её рамках Волков подержал Дзюбе лапы.

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«После того как я побывал на игре “Зенита”, потренировались с Дзюбой. Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале ММА, Артём чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле?» — написал Волков в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, что ранее Александр посетил победный для «Зенита» матч Лиги Европы против «Копенгагена» и позвал Артёма на тренировку.

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«С корабля на бал — с семинара на футбол! Спасибо, “Зенит”, за приглашение на матч! Приглашаю Артёма Дзюбу потренироваться вместе», — написал Волков в социальной сети.

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