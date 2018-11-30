Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу
Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба и
Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба и
В её рамках Волков подержал Дзюбе лапы.
«После того как я побывал на игре “Зенита”, потренировались с Дзюбой. Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале ММА, Артём чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле?» — написал Волков в своём
Напомним, что ранее Александр посетил победный для «Зенита» матч Лиги Европы против «Копенгагена» и позвал Артёма на тренировку.
«С корабля на бал — с семинара на футбол! Спасибо, “Зенит”, за приглашение на матч! Приглашаю Артёма Дзюбу потренироваться вместе», — написал Волков в социальной сети.