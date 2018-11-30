Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу

«После того как я побывал на игре “Зенита”, потренировались с Дзюбой. Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале ММА, Артём чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле?» — написал Волков в своём инстаграм-аккаунте.