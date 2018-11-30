Состоятся ли матчи в Красноярске и Оренбурге?

Источник: Спорт-Экспресс

Начало игры «Енисей» — «Ахмат» запланировано на 18.00 по местному времени. По прогнозу Gismeteo, в 19.00 будет «минус 16». Прогнозы немного разнятся, но ясно одно — будет холодно. Кроме того, ожидается сильный ветер (то есть по ощущениям будет все «минус 25»).

В среду главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что если температура будет ниже, чем «минус 15», грозненская команда на поле не выйдет. В пятницу в небольшом интервью «СЭ» главный тренер грозненцев сказал, что свою позицию не изменил.

— Мы прилетели в Красноярск. Готовы ли играть? Посмотрим, какая погода будет в день матча, — сказал Рахимов. — Сегодня она была приемлемой для футбола (днем — «минус 2». — Прим. «СЭ»). Поле достаточно неплохо качества. По прогнозам завтра ожидается от минус 16 до минус 21 градуса. Посмотрим, как будет на самом деле. Если такая погода, то я не вижу смысла рисковать футболистами.

В качестве места проведения игры сейчас заявлен Центральный стадион.

— Стадион и поле мы подготовили, — сказал «СЭ» первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев. — «Енисей», как и «Ахмат», провел предыгровое занятие. Какое мнение сложилось у представителей гостей о погодных условиях, мне неизвестно.

— Что касается зрительского интереса к игре, то предварительно мы ожидаем на стадионе 7 тысяч болельщиков, но МЧС по краю предупредило о шквалистом ветре, который может скорректировать эту цифру, — отметил Суровцев.

В пятницу на арене побывал фотокорреспондент «СЭ» Федор Успенский. По его словам, хотя в Красноярске с ночи шел снег, арена выглядит вполне пригодной для проведения встречи. Уборкой снега занимались около 20 рабочих. Но проблема все же не в снеге, а в температуре воздуха, которая начала резко опускаться.

Оренбург

Начало игры «Оренбург» — «Крылья Советов» запланировано на 18.30 по местному времени. Gismeteo дает неблагоприятный прогноз — «минус 19» в 17.00 и «минус 22» в 20.00. Правда, такого сильного ветра, как в Красноярске, там не ожидается.

Матч может быть перенесен. В «Крыльях Советов», однако, пока не стали говорить, что однозначно будут настаивать на отмене игры в случае, если будет холоднее, чем «минус 15».

— У нас нет пока никакого мнения по этому поводу. Давайте дождемся завтрашнего дня и тогда решим, пока об этом говорить преждевременно. Вдруг завтра потеплеет? — сказал «СЭ» директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

Президент «Оренбурга» Владимир Гнездилов сказал, что решение будет принято в субботу, но «ребят, конечно, жалко».

— Сделаем замер воздуха и посмотрим на ситуацию, — сказал он. — Будем ли играть, если будет ниже «минус 15»? Смотря на сколько ниже. Мы решили не гадать, потому что на погоду не влияем. Строго соблюдаем регламент. Если «минус 15» термометр покажет — выводим команду на поле. Если температура окажется ниже, то определимся уже на месте. И с учетом позиции «Крыльев Советов» примем решение.

Матч молодежных команд, к слову, состоялись — и в Красноярске, и в Оренбурге. Но в сибирском городе, как уже было отмечено выше, в субботу температура будет совсем другой, чем была в пятницу. В Оренбурге же было холодно (порядка «минус 15»), но команды все же сыграли (матч прошел днем) — «Крылья» победили 3:0.

О чем говорит регламент

Согласно регламенту РПЛ (статья 6, пункт 5), матч может быть отменен, если температура ниже «минус 15».

При температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 за час до матча на высоте 1 метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о возможности проведения матча. В случае если отсутствуют предпосылки изменения температуры до допустимого значения к началу матча, и, хотя бы одна из команд отказывается проводить матч при указанных условиях, матч переносится на другой срок (день и/или время) Регламент РПЛ

В феврале этого года «Спартак» отказался играть с «Крыльями Советов» в матче четвертьфинала Кубка России, поскольку в Самаре было «минус 17». В результате встречу перенесли на начало апреля (красно-белые в итоге победили со счетом 3:1).

На какую дату могут перенести матчи в Красноярске и Оренбурге? На сайте РПЛ публиковалась информация, что резервный день для игр РПЛ — 22 мая 2019 года.

В России играли в футбол при «минус 24»

10 ноября 1993 года — самый холодный день в истории российского футбола. Тогда состоялись матчи, проходившие при рекордно низкой температуре — в Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Как в интервью «СЭ» вспоминали участники тех игр, доходило до того, что футболистам приходилось наматывать на ноги целлофановые пакеты — чтобы хоть как-то спастись от холода.

В Красноярске судит Мешков, в Оренбурге — Волошин

Матч «Енисей» — «Ахмат» должна судить бригада Виталия Мешкова, в которую вошли ассистенты Андрей Болотенков и Валентин Мурашов, а также резервный рефери Владимир Сельдяков. Инспектор — Геннадий Куличенков, делегат премьер-лиги — Борис Ларин.

Встречу «Оренбург» — «Крылья Советов» обслужат Николай Волошин (главный судья), Александр Кудрявцев, Андрей Веретешкин. Резервный арбитр — Станислав Васильев. Делегат — Руслан Киселев. Инспектор — Сергей Фурса.