Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кардифф Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен0
Нант0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фортуна Д0
Майнц0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин1
Динамо1
Футбол. Премьер-лига
1.12
Енисей
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
22:29 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

ТАСС, 30 ноября. Московское «Динамо» сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским «Рубином» в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

На 70-й минуте нападающий «Динамо» Евгений Луценко забил автогол, на 86-й минуте счет сравнял Вячеслав Грулёв.

Безвыигрышная серия «Рубина» составляет пять матчей, команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Динамо» также не может одержать победу на протяжении пяти игр и находится на 12-м месте, набрав 17 очков.

В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с «Зенитом» 9 декабря, «Динамо» в тот же день дома встретится с «Уралом».

Рубин 1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
30.11.2018, 19:30 Зрители: 3282 основной раунд: 16-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Дмитрий Хохлов
Голы
69′ Евгений Луценко 48
20 Вячеслав Грулев (Е.О. Луценко) 86′
Составы
Иван Коновалов 23
Виталий Устинов 91
Игорь Калинин 12
Филип Уремович 5
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
Вячеслав Подберезкин 7
Павел Могилевец 18
72′ Владимир Гранат 14
90′ Хорен Байрамян 19
Артур Сагитов 65
52′ 84′ Сердар Азмун 20
Дмитрий Полоз 10
1 Антон Шунин (к)
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
25 Алексей Козлов 24′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
19 Владимир Москвичев
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко
4 Владимир Рыков 19′
11 Иван Темников 30′
9 Мигел Кардозу 64′
78 Данил Липовой
10 Федор Черных 77′
20 Вячеслав Грулев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
3 Удары (всего) 3
1 Удары в створ 1
5 Угловые 4
17 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Почему стоит и дальше смотреть биатлон
Фигуристка Саханович не будет допущена до чемпионата России
УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»
«Зенит» прокомментировал слухи о возобновлении карьеры Аршавиным
Названы претенденты на звание лучшего футболиста года в Африке
«Ничего серьезного»: Массимо Каррера — о тренерских предложениях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь