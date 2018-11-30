«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
ТАСС, 30 ноября. Московское «Динамо» сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским «Рубином» в гостевом матче 16-го тура Российской
ТАСС, 30 ноября. Московское «Динамо» сыграло вничью со счетом 1:1 с казанским «Рубином» в гостевом матче 16-го тура Российской
На 70-й минуте нападающий «Динамо» Евгений Луценко забил автогол, на 86-й минуте счет сравнял Вячеслав Грулёв.
Безвыигрышная серия «Рубина» составляет пять матчей, команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Динамо» также не может одержать победу на протяжении пяти игр и находится на 12-м месте, набрав 17 очков.
В следующем матче «Рубин» на выезде сыграет с «Зенитом» 9 декабря, «Динамо» в тот же день дома встретится с «Уралом».
|Курбан Бердыев
|Дмитрий Хохлов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|3
|Удары (всего)
|3
|1
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)