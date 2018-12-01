Три матча 16-го тура чемпионата России по футболу запланированы на субботу

Источник: РИА "Новости"

В первом матче игрового дня, который должен начаться в 14:00 мск, красноярский «Енисей» примет грозненский «Ахмат», главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. В момент начала игры в Красноярске ожидается 15 градусов мороза. По регламенту РПЛ, если за час до начала встречи температура упадет ниже этой отметки, делегат должен запросить согласие на участие в матче от обеих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги об их решении. Матч может быть сыгран только при согласии обоих его участников.

Игра состоится на Центральном стадионе в Красноярске, который вмещает 15 тыс. зрителей, а не в манеже, как хотел «Енисей». Вход на матч будет осуществляться по бесплатным билетам. «Енисей» в пятницу проводил тренировку на заснеженном поле. Хозяева делали все возможное, чтобы провести игру в манеже, в более комфортных для зрителей условиях.

На прошлой неделе бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в порядке исключения разрешило «Енисею» провести домашний матч с «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам РПЛ, из-за чего играть на нем могут только команды молодежного первенства. Позднее лига выступила против этого решения.

«Енисей» закончил первый круг чемпионата с девятью очками в активе и занимает последнее место в турнирной таблице. В предыдущем туре подопечные Дмитрия Аленичева на выезде переиграли московское «Динамо» (2:1). «Ахмат» набрал 19 очков и идет на 10-й строчке, грозненцы в прошлом матче на своем поле уступили столичному ЦСКА (0:2).

В матче первого круга между этими командами «Ахмат» одержал победу со счетом 1:0, мяч забил Олег Иванов, который пропустит предстоящую встречу из-за дисквалификации, как и другой полузащитник грозненцев Исмаэл Силва. Также гостям из-за травм не помогут защитник Зоран Нижич, полузащитники Антон Швец и Одисе Роши. В составе «Енисея» травмированы лучший бомбардир команды в текущем сезоне Михаил Костюков (3 гола) и защитник Егор Иванов.

Матч в Оренбурге может не состояться

Встреча между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» намечена на 16:30 мск. Главным арбитром назначен Николай Волошин из Смоленска. Матч находится под угрозой срыва из-за низкой температуры воздуха. На момент начала встречи в Оренбурге ожидается 18 градусов мороза.

«Оренбург» подходит к игре, не пропуская в трех последних домашних встречах чемпионата, в которых команда одержала две победы. После окончания первого круга подопечные Владимира Федотова имеют в активе 22 очка и занимают восьмое место в таблице. В среду «Оренбруг» провел первый матч четвертьфинала Олимп — Кубка России, уступив тульскому «Арсеналу» со счетом 2:4. «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте, самарцы проиграли в двух последних играх чемпионата.

В матче первого круга между этими командами в Самаре гости разгромили хозяев со счетом 3:0. Всего клубы провели между собой 9 матчей и «Крылья Советов» ни разу не выигрывали в рамках РПЛ. Последнюю победу самарцы одержали в апреле 2014 года в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ), когда оренбургская команда носила название «Газовик» (1:0). В чемпионате-2016/17 оба клуба покинули премьер-лигу, а сезоном позже в нее вернулись.

«Оренбург» подходит к предстоящей игре без потерь в своем составе. Хозяевам же из-за травмы не сможет помочь защитник Владимир Полуяхтов.

«Анжи» постарается взять реванш у «Уфы» за разгром в первом круге

В заключительном матче игрового дня махачкалинский «Анжи» примет «Уфу». Игра начнется в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Ранее генеральный директор клуба из Дагестана Олег Флегонтов сообщил ТАСС о том, что команда может сняться с чемпионата после зимней паузы.

Несмотря на все сложности, футболисты «Анжи» продолжают бороться в каждом матче и подходят к игре с «Уфой», имея столько же очков в активе, сколько и соперник — по 14. Уфимцы располагаются строчкой выше благодаря разгромной победе в матче первого круга со счетом 3:0. В чемпионатах России «Анжи» и «Уфа» встречались 7 раз и махачкалинцы добились успеха лишь однажды при пяти поражениях. Произошло это в первом круге прошлого сезона в Каспийске, тогда хозяева победили со счетом 1:0.