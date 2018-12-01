«Он же гений!»
17 лет назад не стало Павла Садырина.
17 лет назад не стало Павла Садырина.
Юрий ГОЛЫШАК
Эх, Павел Федорович, Павел Федорович…
Очень хорошо представляю вас, тренирующим и сегодня. Если для кого возраст не возраст — так это для вас. Вряд ли вы научились бы красить волосы к своим семидесяти, но становились бы моложе от года к году. Обретя секрет вечной юности, как ваш товарищ Гаджи Гаджиев.
Это самый тонкий, самый деликатный талант в футболе — мало кому дано из неплохой команды делать выдающуюся. Такому не научит никакая ВШТ.
Хоть учит она многому. Я не удивился, услышав от другого знатока «искреннего футбола», Эдуарда Малофеева: «Поступил в ВШТ — у меня был 60-й размер головы. Закончил — стал 62-й».
Кстати! Садырин — это и есть искренний футбол. Построенный на доверительной беседе. На несусветных байках. На спектаклях вместо установок — и таких же упражнениях.
Я не поверил, но отыскался снимок. Точно, бревно. Точно, лыжная шапочка.
У «искреннего футбола» тысяча оборотных сторон. Попробуй только поступить вопреки собственным правилам, попробуй оступиться.
На эту мину Садырин и наступил — кажется, при распределении «Волг» вымарав из списка заслуженных футболистов, зато вписав поверх фамилию
Сломалось
***
На второй сезон людям из «искреннего футбола» обычно тяжеловато — вчерашние байки приелись. Не столько заводят, сколько раздражают. Команда смеется отныне не столько над смыслом, сколько над тренером.
Надо менять либо репертуар, либо клуб. А футбол наш выстроен так, что второе случается чаще. Видя, как вчерашняя дружба с парнями улетучивается, тренер всплескивает руками: «Ах, так? Не цените? Так я вам сейчас подкручу…».
Так случилось в «Зените»: Садырин после чемпионства изгнал общего любимца Брошина, навесив вслед еще и дисквалификацию. Команда вскоре выгнала Садырина.
У звонкого «мы одна семья» оказывается обратная сторона — вы хотели семью? Так получите! Как это происходит в России, теперь отлично знает мистер Каррера.
«Парни» оказываются сильнее. У них сотни советчиков. В 1980-х писали «открытые письма», сегодня карябают
***
Искрение люди не выстраивают стратегию — оттого их ошибки особенно видны. Моуринью швыряет банки с водой, просчитав за секунду эффект. Зная — нужно или нет.
Садырин лупит по стулу в Греции, не рассчитав ничего. Возможно даже, силу удара. Не удивился бы, переломай Садырин пальцы. Как говорит в схожих ситуациях Игорь Гамула: «А что я сделаю? Меня несет!».
Способность на «меня несет» — это то, что люблю в Садырине особенно сильно. Сейчас таких почти не осталось. Эпатируют нынешние натужно и зло, нет в них романтизма. А в Садырине был.
***
Павел Федорович, ну зачем вы взяли на чемпионат мира в Штаты отказавшихся от письма «подписантов»? К чему? Эти, приехавшие, вам не помогли — а те, кого наигрывали прежде, прокляли. Не простили и годы спустя.
И вдруг…
Валера был не в духе — но говорить не отказался. Тогда не принято было гонять корреспондентов. Да и с кем ему было разговаривать на родном язык в той команде? Соскучился!
Чуть оживился Брошин, когда зашла речь о Садырине. Заговорил такими словами, которые и вспоминать неловко. Хотелось переглянуться с самим собой: слышу ли я это? Не галлюцинации?
Вылил Валера, поблескивая глазами, на Садырина ведро помоев. Это факт.
Я спрашивал после людей из «Зенита», ЦСКА — что это Брошин раздухарился? Вроде
Люди пожимали плечами:
— Странно…
Кстати, то интервью не вышло. Даже расшифровывать не стал.
***
Когда говорили о Садырине скверно, я каждый раз отшатывался. Хотелось протянуть нараспев: «Он же
Вот такой пермский мужичок, небольшого росточка, с залисынками — это и есть гений. У такого чутье на слово, на ситуацию — необъяснимое! Таких учить — только портить. Вот один в один был Виктор Маслов — с двумя классами образования. А засунь его в академию — кто знает, что выйдет?
Садырин — это товарищ Сухов. Попробуй, разложи на атомы его успех. Разжуй его правду и лукавство. Пойми, на чем он побеждает. Не выйдет же?
***
Что всякий гений полон противоречий, я в 1990-е не знал. Что вы хотите от юного корреспондента?
Помню, приезжал в Кудепсту к папе Игоря Ледяхова. Тот заведовал футбольными полями. Ухаживал так, что травинка к травиночке, вся высшая лига стремилась к нему. Да и дядька добрейший. Угощал меня самогонкой с огурцом. Подарил фоточку Игорька в испанской команде. Не сразу выковыряв заскорузлыми пальцами агронома из альбома. Ну,
— Хоть с
Но слышал вдруг:
— Ага, был такой. Садырин! «Дай поле», и все. Еще и грубо как! А погода такая, что нельзя команду на траву запускать, убьют газон. Так и не дал. А он ногой на меня топал. Рассорились.
***
Ничуть мою любовь к Садырину те рассказы не подточили. Хотя прекрасно, выпукло представил, как Пал Федорыч способен просить поле и топать ногой. С матерком и дерзким взглядом.
Он был очень славный мужик. Наученный горьким, стал требовать интервью «вычитать». Некоторые главные редакторы отваживались ответить: «Пусть в газете вычитает» и поставить все как есть, но с Садыриным лучше было не ссориться. Раз просит — пусть читает, вымарывает.
Через пару дней Павел Федорович листочки возвращал:
— Я одно слово поправил. Смягчил.
Корреспондент отыскивал ту самую строчку — Садырин цветным карандашом вычеркнул слово «струсил», сверху приписал «сдрейфил». Смягчил!
Кстати, корреспондентом тем был самый одаренный человек спортивной журналистики 1990-х Павел Васильев. Такие эпизоды и персонажи сделали из него с годами чудесного писателя — а газетные коридоры стали тесноваты…
А тоньше, душевнее интервью с Садыриным так никто и не сделал. Это сказка — когда интервьюер достоин героя.
***
Я сегодня расспрашиваю своих героев о Садырине, хоть все уже, кажется, известно. Но Павел Федорович открывается с новым и новых сторон. У каждого свой Садырин.
Слушаю Сергея Веденеева, героя памятливого и умного. Даже не
Так вот его Садырин прекрасен и противоречив. Способен на то и на это. Пытающийся моментами жить по жестким правилам русского футбола — и сам же об этом жалеющий.
Приезжаем с «Разговором по пятницам» к Эрнесту Серебренникову, легенде еще ленинградского ТВ. Кто в коридорах телецентра на улице Чаплыгина не знает Эрнеста? Эрнеста знают все!
Это он нам рассказывал:
— Ну кто мог держать за гения в нашем городе Довлатова и Бродского, когда рядом были Стржельчик, Юрский и Лавров? Еще жива была Ахматова, я ее застал. На набережной встречал Зощенко…
Так вот его Садырин — душевнейший парень, наш ровесник. Немного за сорок. Он не Павел Федорович, он Паша. Каким и был для того Ленинграда. Немного раздавленный обстоятельствами и людской подлостью. Но не растерявший присутствия духа и интонаций дуэлянта.
Мы сидели полдня в кафе на Черной речке — дерзкие языки предположили,
Паша, Павел Федорович, зарядит и перезарядит всех вокруг энергией, настоянной на озорстве. Хохотнет над
Дверь открывалась — но заходили
А за Садырина рассказывал Серебренников — и его Павел Федорович выходил
А, впрочем, вспомните сами, что рассказал Эрнест Наумович в том интервью. Главка так и называлась — «Садырин».
«- Это же вы снимали тот сюжет, который внезапно прервался подвигом Садырина?
— Я!
— Он сохранился?
— Недавно
— Вы разговаривали — и вдруг услышали крик?
— Сейчас на этом месте футболисты паркуют машины, а тогда была баскетбольная площадка. Стоит Паша, домик позади. Кстати, база «Зенита» — это типовая поликлиника. Кабинеты врачей и один туалет в конце коридора. Нетиповые здания строить было нельзя. Расспрашиваю Садырина, он отвечает — этот в форме, этот нет… Вдруг с другой стороны озера крики, на шум выскакивает жена Садырина: «Паша, там
— Сразу кинулся?
— Снимает обувь — и тут же ныряет. Человека нет!
— Прямо в рубашке?
— Да, в рубашке. Я камеру не выключаю — думаю, не дай Бог, он тоже утонет. Потом
— Это же вошло в сюжет?
— Да. Вызвали врача «Зенита», «Скорую помощь»… Я снимаю, как откачивают. Хотя картина не самая приятная — перед тобой лежит живой труп.
— Откачали же?
— Откачали. Все меня спрашивают — не знаю ли судьбу этого парня?
— Не знаете?
— Не знаю и не хочу знать. Мне потом американцы предлагали этот сюжет выдвинуть на
— Дошло позднее?
— Орлов звонит после эфира: «Это же бомба, фантастика! Таких сюжетов не бывает!» Я понять не могу — о чем он? Хотя со стороны сюжет выглядит фантастически.
— Медаль за героизм на водах до Садырина дошла?
— Вроде бы наградили. Не было бы сюжета — не было бы медали, это ясно. В тот же день, всё отсняв, я достал из машины
— Невероятно.
— Сюжет вошел в историю. А другой случай остался за кадром — Паша прежде спас человека Баку. Он вообще был готовым спасти.
— Дома у него бывали?
— Как раз дома у него сидели, когда Паша начал рассказывать, как покинул «Зенит». Об этом ведь никто не знает!
— Очень интересно.
— Договорились о подписании нового контракта. Садырин едет на машине — и тут звонок: «Пал Федорыч, вы ушли, а мы задержались еще на минуту. Решили контракт с вами не продлевать…».
— Какая неприятность.
— Знаете, что Садырин сказал по этому поводу? «В этот момент у меня
— Как интересно.
— Я в эту игру не играл, Орлов — тоже. Но! Все мы защищали Садырина. Гена Орлов — особенно горячо. Прямо в передаче говорил: «Кто такой Мутко? Вы такой фамилии не знаете. А Садырина знают все». Понятно, после этого Мутко стал его врагом.
— Надо иметь смелость — наживать таких врагов.
— Против Мутко был Малышев,
— Это похвально.
— А никакого смысла! Интрига — это всегда
— Разумеется.
— Вот после этого письма выхожу из автобуса, вижу — стоит одинокий Садырин. Все разошлись. Подхожу: «Паша, а давай я свою машину оставлю, поедем на твоей?»
— Кажется, Павел Федорович вез больше всех.
—
— Что случилось?
— «Эрик, ты не представляешь…» Оказывается, ему позвонил один защитник, подписавший то письмо. Говорит: «А что насчет рекомендации в партию? Вы мне обещали». Не буду говорить, кто. Сейчас он тренер средней руки.
— Давыдов?
—
— Чем разговор завершился?
— Садырин смеется: «Какая рекомендация? Ты ж написал, я не гожусь как тренер» — «А одно к другому какое имеет отношение?».
— Ларионов?
— Нет, не Коля. Не надо гадать. Имя ничего не значит — парень просто дурак. А Паше я сказал: «Скоро начнешь новую жизнь». Вскоре случилась победа в чемпионате с ЦСКА. Помню, выиграли они
— Зашел?
— Вскоре стук в купе — Павел Федорович! Садимся с ним, начальник поезда приносит выпивку. Еще один журналист к нам напросился. Вдруг Паша говорит: «Эрик, а я запомнил твои слова!» — «Это какие же?» — «Да пошло оно все на х…, жизнь несколько раз начинаешь заново. Надо просто начинать, и все».
— Садырин — удивительный.
— Я
— Что ответил?
— «Дважды стать чемпионом страны — это надо иметь секрет!».
***
Что бы ни говорили о Садырине, что бы не вспоминали об его уходе из «Зенита» и ЦСКА, — не это главное.
А главное вот что — Садырин был тренер мирового уровня!
А для меня футбольное чудо — тот ЦСКА. Ну и «Барселона» Кройфа, конечно, тоже. Скорость, остроумие, никакого занудства.
Садырин умел разглядеть футболиста — и считавшийся средним вратарь Бирюков выдавал гениальный сезон. Ловил все — даже с пенальти. После чего показывал арбитру руку, согнутую в локте. Был тысячу раз прав.
Вазу от «Огонька» получал в тот год не Дасаев и не Чанов, а Миша из
Это при Садырине Долгополов и Афанасьев «выжигали» все. А в Борисе Чухлове разглядел выдающиеся данные. Кажется, Борис Владимирович и сейчас сделает кульбит. Если хорошо попросить.
Представлять «Зенит"-1984 «ребятами с нашего двора», которые вдруг собрались и выиграли — красиво и забавно. Прекрасный миф, я сам рад его поддерживать.
Но по совести говоря, это были люди с уникальными способностями. Не шантрапа. Способные если надо — переиграть «Спартак». Затопать киевское «Динамо». Вытащить матч на чистом везении — как в Тбилиси и Днепропетровске. Все что хотите!
То же самое повторилось в ЦСКА — ну, в Корнееве можно было разглядеть игрока. А кто бы поставил на Сергея Дмитриева с его
Кто бы поверил, что главная футбольная песня Брошина впереди? Из новой садыринской команды поедет на чемпионат мира — и там сыграет?
За этих ребят взялся Садырин — и очень скоро комментатор Перетурин требовал переодеть ЦСКА в майки сборной. В полном составе отправить играть против
До сих пор уверен — так и надо было сделать.
Разглядеть все это, скрытое, смог только Садырин. С другими тренерами ЦСКА курсировал из высшей лиги в первую. Где не искрил с этим самым составом.
Мне кажется, это — волшебство. Вот в чем фокус.