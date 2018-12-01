«Он же гений!»

Источник: Спорт-Экспресс

Юрий ГОЛЫШАК

Эх, Павел Федорович, Павел Федорович…

Очень хорошо представляю вас, тренирующим и сегодня. Если для кого возраст не возраст — так это для вас. Вряд ли вы научились бы красить волосы к своим семидесяти, но становились бы моложе от года к году. Обретя секрет вечной юности, как ваш товарищ Гаджи Гаджиев.

Это самый тонкий, самый деликатный талант в футболе — мало кому дано из неплохой команды делать выдающуюся. Такому не научит никакая ВШТ.

Хоть учит она многому. Я не удивился, услышав от другого знатока «искреннего футбола», Эдуарда Малофеева: «Поступил в ВШТ — у меня был 60-й размер головы. Закончил — стал 62-й».

Кстати! Садырин — это и есть искренний футбол. Построенный на доверительной беседе. На несусветных байках. На спектаклях вместо установок — и таких же упражнениях. Кто-то из «Зенита"-84 рассказывал, как таскали перед звездным сезоном по сугробам Удельной бревно. Садырин в дурацкой лыжной шапочке был первым.

Я не поверил, но отыскался снимок. Точно, бревно. Точно, лыжная шапочка.

У «искреннего футбола» тысяча оборотных сторон. Попробуй только поступить вопреки собственным правилам, попробуй оступиться. Кому-то простили бы, тебе — никогда. Потому что у вас особые отношения.

На эту мину Садырин и наступил — кажется, при распределении «Волг» вымарав из списка заслуженных футболистов, зато вписав поверх фамилию какого-то начальника при команде. «Зенит» его не понял. Биться за тренера как вчера уже никто не желал.

Сломалось что-то тонкое, почти невидимое. То, что не восстанавливается.

***

На второй сезон людям из «искреннего футбола» обычно тяжеловато — вчерашние байки приелись. Не столько заводят, сколько раздражают. Команда смеется отныне не столько над смыслом, сколько над тренером.

Надо менять либо репертуар, либо клуб. А футбол наш выстроен так, что второе случается чаще. Видя, как вчерашняя дружба с парнями улетучивается, тренер всплескивает руками: «Ах, так? Не цените? Так я вам сейчас подкручу…».

Так случилось в «Зените»: Садырин после чемпионства изгнал общего любимца Брошина, навесив вслед еще и дисквалификацию. Команда вскоре выгнала Садырина.

У звонкого «мы одна семья» оказывается обратная сторона — вы хотели семью? Так получите! Как это происходит в России, теперь отлично знает мистер Каррера.

«Парни» оказываются сильнее. У них сотни советчиков. В 1980-х писали «открытые письма», сегодня карябают что-то в инстаграмах. Тогда и сейчас футбольным людям не надо разжевывать смысл слова «плавить».

***

Искрение люди не выстраивают стратегию — оттого их ошибки особенно видны. Моуринью швыряет банки с водой, просчитав за секунду эффект. Зная — нужно или нет.

Садырин лупит по стулу в Греции, не рассчитав ничего. Возможно даже, силу удара. Не удивился бы, переломай Садырин пальцы. Как говорит в схожих ситуациях Игорь Гамула: «А что я сделаю? Меня несет!».

Способность на «меня несет» — это то, что люблю в Садырине особенно сильно. Сейчас таких почти не осталось. Эпатируют нынешние натужно и зло, нет в них романтизма. А в Садырине был.

***

Павел Федорович, ну зачем вы взяли на чемпионат мира в Штаты отказавшихся от письма «подписантов»? К чему? Эти, приехавшие, вам не помогли — а те, кого наигрывали прежде, прокляли. Не простили и годы спустя. Команда-то вырисовывалась — трудолюбивая, старательная. Каждый друг за друга. Пусть не совсем садыринская, без куража. Но кусачая.

И вдруг…

Кто-то Садырину до самой кончины не простил обид еще более древних — как Валерий Брошин. Приехал в Москву на «Содружество» «Копетдаг», где обнаружил я в составе внезапно того самого Валеру. Приехал, постучал…

Валера был не в духе — но говорить не отказался. Тогда не принято было гонять корреспондентов. Да и с кем ему было разговаривать на родном язык в той команде? Соскучился!

Чуть оживился Брошин, когда зашла речь о Садырине. Заговорил такими словами, которые и вспоминать неловко. Хотелось переглянуться с самим собой: слышу ли я это? Не галлюцинации?

Вылил Валера, поблескивая глазами, на Садырина ведро помоев. Это факт.

Я спрашивал после людей из «Зенита», ЦСКА — что это Брошин раздухарился? Вроде обиды-то друг другу простили. Или появились новые, о которым мы не знаем?

Люди пожимали плечами:

— Странно…

Кстати, то интервью не вышло. Даже расшифровывать не стал.

***

Когда говорили о Садырине скверно, я каждый раз отшатывался. Хотелось протянуть нараспев: «Он же ге-е-ний… ».

Вот такой пермский мужичок, небольшого росточка, с залисынками — это и есть гений. У такого чутье на слово, на ситуацию — необъяснимое! Таких учить — только портить. Вот один в один был Виктор Маслов — с двумя классами образования. А засунь его в академию — кто знает, что выйдет?

Садырин — это товарищ Сухов. Попробуй, разложи на атомы его успех. Разжуй его правду и лукавство. Пойми, на чем он побеждает. Не выйдет же?

***

Что всякий гений полон противоречий, я в 1990-е не знал. Что вы хотите от юного корреспондента?

Помню, приезжал в Кудепсту к папе Игоря Ледяхова. Тот заведовал футбольными полями. Ухаживал так, что травинка к травиночке, вся высшая лига стремилась к нему. Да и дядька добрейший. Угощал меня самогонкой с огурцом. Подарил фоточку Игорька в испанской команде. Не сразу выковыряв заскорузлыми пальцами агронома из альбома. Ну, душа-человек.

— Хоть с кем-то отношения не сложились? — уточнял я. Зная ответ.

Но слышал вдруг:

— Ага, был такой. Садырин! «Дай поле», и все. Еще и грубо как! А погода такая, что нельзя команду на траву запускать, убьют газон. Так и не дал. А он ногой на меня топал. Рассорились.

***

Ничуть мою любовь к Садырину те рассказы не подточили. Хотя прекрасно, выпукло представил, как Пал Федорыч способен просить поле и топать ногой. С матерком и дерзким взглядом.

Он был очень славный мужик. Наученный горьким, стал требовать интервью «вычитать». Некоторые главные редакторы отваживались ответить: «Пусть в газете вычитает» и поставить все как есть, но с Садыриным лучше было не ссориться. Раз просит — пусть читает, вымарывает.

Через пару дней Павел Федорович листочки возвращал:

— Я одно слово поправил. Смягчил.

Корреспондент отыскивал ту самую строчку — Садырин цветным карандашом вычеркнул слово «струсил», сверху приписал «сдрейфил». Смягчил!

Кстати, корреспондентом тем был самый одаренный человек спортивной журналистики 1990-х Павел Васильев. Такие эпизоды и персонажи сделали из него с годами чудесного писателя — а газетные коридоры стали тесноваты…

А тоньше, душевнее интервью с Садыриным так никто и не сделал. Это сказка — когда интервьюер достоин героя.

***

Я сегодня расспрашиваю своих героев о Садырине, хоть все уже, кажется, известно. Но Павел Федорович открывается с новым и новых сторон. У каждого свой Садырин.

Слушаю Сергея Веденеева, героя памятливого и умного. Даже не по-футбольному мудрого. Говорящего вполголоса.

Так вот его Садырин прекрасен и противоречив. Способен на то и на это. Пытающийся моментами жить по жестким правилам русского футбола — и сам же об этом жалеющий.

Приезжаем с «Разговором по пятницам» к Эрнесту Серебренникову, легенде еще ленинградского ТВ. Кто в коридорах телецентра на улице Чаплыгина не знает Эрнеста? Эрнеста знают все!

Это он нам рассказывал:

— Ну кто мог держать за гения в нашем городе Довлатова и Бродского, когда рядом были Стржельчик, Юрский и Лавров? Еще жива была Ахматова, я ее застал. На набережной встречал Зощенко…

Так вот его Садырин — душевнейший парень, наш ровесник. Немного за сорок. Он не Павел Федорович, он Паша. Каким и был для того Ленинграда. Немного раздавленный обстоятельствами и людской подлостью. Но не растерявший присутствия духа и интонаций дуэлянта.

Мы сидели полдня в кафе на Черной речке — дерзкие языки предположили, что-то заведение даже принадлежит Эрнесту Наумовичу — и казалось, что дверь вот-вот откроется, войдет Садырин. Подсядет к нам, развернет крохотную шоколадку, которых накупил Серебренников уйму. Протянет ладонь Александру Кружкову, представится: «Паша!» — а у того очки изнутри запотеют от волнения.

Паша, Павел Федорович, зарядит и перезарядит всех вокруг энергией, настоянной на озорстве. Хохотнет над кем-то.

Дверь открывалась — но заходили какие-то другие люди…

А за Садырина рассказывал Серебренников — и его Павел Федорович выходил какой-то особенно живой.

А, впрочем, вспомните сами, что рассказал Эрнест Наумович в том интервью. Главка так и называлась — «Садырин».

«- Это же вы снимали тот сюжет, который внезапно прервался подвигом Садырина?

— Я!

— Он сохранился?

— Недавно где-то отыскал, подарил «Зениту». Я только бесплатно делаю.

— Вы разговаривали — и вдруг услышали крик?

— Сейчас на этом месте футболисты паркуют машины, а тогда была баскетбольная площадка. Стоит Паша, домик позади. Кстати, база «Зенита» — это типовая поликлиника. Кабинеты врачей и один туалет в конце коридора. Нетиповые здания строить было нельзя. Расспрашиваю Садырина, он отвечает — этот в форме, этот нет… Вдруг с другой стороны озера крики, на шум выскакивает жена Садырина: «Паша, там кто-то тонет!» Дальше — как в фильме.

— Сразу кинулся?

— Снимает обувь — и тут же ныряет. Человека нет!

— Прямо в рубашке?

— Да, в рубашке. Я камеру не выключаю — думаю, не дай Бог, он тоже утонет. Потом все-таки выключил, думаю — сейчас тоже нырну! Я достаточно хорошо плаваю. Но в этот момент появляется Паша и какой-то мальчик. Поднял его уже со дна. Вот в этот момент я снова включаю камеру. Кто-то кричит на другой стороне озера — как оказалось, брат этого мальчишки… Ему делают искусственное дыхание…

— Это же вошло в сюжет?

— Да. Вызвали врача «Зенита», «Скорую помощь»… Я снимаю, как откачивают. Хотя картина не самая приятная — перед тобой лежит живой труп.

— Откачали же?

— Откачали. Все меня спрашивают — не знаю ли судьбу этого парня?

— Не знаете?

— Не знаю и не хочу знать. Мне потом американцы предлагали этот сюжет выдвинуть на какой-то конкурс, «тренер нырнул»… Я не стал — это дело Паши. А сам он снова встал под деревом, мне говорит: «Что, продолжим?» Не помню, переоделся ли. Смеясь, договорили. Перед передачей мне Орлов звонит: «Было что-то интересное?» Да ничего особенного, отвечаю. Ну, мальчика вытащили из пруда. Все мимоходом. Честно вам говорю — никакого значения этому не придал!

— Дошло позднее?

— Орлов звонит после эфира: «Это же бомба, фантастика! Таких сюжетов не бывает!» Я понять не могу — о чем он? Хотя со стороны сюжет выглядит фантастически.

— Медаль за героизм на водах до Садырина дошла?

— Вроде бы наградили. Не было бы сюжета — не было бы медали, это ясно. В тот же день, всё отсняв, я достал из машины какую-то неплохую книжку. Говорю: «Все равно тебя, Паша, не наградят. Так награжу я». Подписал — «За спасение утопающего», отдал ему.

— Невероятно.

— Сюжет вошел в историю. А другой случай остался за кадром — Паша прежде спас человека Баку. Он вообще был готовым спасти.

— Дома у него бывали?

— Как раз дома у него сидели, когда Паша начал рассказывать, как покинул «Зенит». Об этом ведь никто не знает!

— Очень интересно.

— Договорились о подписании нового контракта. Садырин едет на машине — и тут звонок: «Пал Федорыч, вы ушли, а мы задержались еще на минуту. Решили контракт с вами не продлевать…».

— Какая неприятность.

— Знаете, что Садырин сказал по этому поводу? «В этот момент у меня что-то оторвалось внутри…» Подразумевая — как раз тогда и началась онкология. Там была определенная игра, про которую для газеты говорить не хочу.

— Как интересно.

— Я в эту игру не играл, Орлов — тоже. Но! Все мы защищали Садырина. Гена Орлов — особенно горячо. Прямо в передаче говорил: «Кто такой Мутко? Вы такой фамилии не знаете. А Садырина знают все». Понятно, после этого Мутко стал его врагом.

— Надо иметь смелость — наживать таких врагов.

— Против Мутко был Малышев, вице-губернатор. Да и Яковлев, губернатор. А Мутко сделал очень много для «Зенита»! В этом прошлом осталось столько тайн — вы даже не догадываетесь. Например, в какой-то момент сама команда хотела вернуть Садырина. Я видел эту интригу, но участвовать в таком мне никогда не нравилось…

— Это похвально.

— А никакого смысла! Интрига — это всегда кому-то выгодно. Как в свое время было подготовлено Спорткомитетом письмо против Садырина — «демократия», «тренера выбирают»… Помните его первый уход из «Зенита»?

— Разумеется.

— Вот после этого письма выхожу из автобуса, вижу — стоит одинокий Садырин. Все разошлись. Подхожу: «Паша, а давай я свою машину оставлю, поедем на твоей?» Два-три часа катались по городу, куда-то заходили, пили кофе… Самое интересное, он это помнил через годы, я — нет. Как его успокаивал: «Паша, ну что ты расстраиваешься? Это как развод с женой. Надоели друг другу — ну и разбежались». Началась та история с начальника команды Матросова — его хотели снять, а Садырин затупился. До этого была история с вещами — кто-то из Японии вез больше, кто-то меньше…

— Кажется, Павел Федорович вез больше всех.

— Что-то такое было, даже вспоминать не хочется. В тот вечер, сразу после письма, вечером звонок. Паша! Хохочет!

— Что случилось?

— «Эрик, ты не представляешь…» Оказывается, ему позвонил один защитник, подписавший то письмо. Говорит: «А что насчет рекомендации в партию? Вы мне обещали». Не буду говорить, кто. Сейчас он тренер средней руки.

— Давыдов?

— Не-е-т, Толя Давыдов — совсем другой…

— Чем разговор завершился?

— Садырин смеется: «Какая рекомендация? Ты ж написал, я не гожусь как тренер» — «А одно к другому какое имеет отношение?».

— Ларионов?

— Нет, не Коля. Не надо гадать. Имя ничего не значит — парень просто дурак. А Паше я сказал: «Скоро начнешь новую жизнь». Вскоре случилась победа в чемпионате с ЦСКА. Помню, выиграли они какой-то международный матч. Еду в Москву, начальник поезда меня знает. Говорит: «Между прочим, в нашем поезде Садырин. У него как раз день рождения» — «Так скажите, что я здесь!».

— Зашел?

— Вскоре стук в купе — Павел Федорович! Садимся с ним, начальник поезда приносит выпивку. Еще один журналист к нам напросился. Вдруг Паша говорит: «Эрик, а я запомнил твои слова!» — «Это какие же?» — «Да пошло оно все на х…, жизнь несколько раз начинаешь заново. Надо просто начинать, и все».

— Садырин — удивительный.

— Я как-то Бескова спросил о Садырине. Думал, сейчас выплеснется московское высокомерие, да еще и Бесков…

— Что ответил?

— «Дважды стать чемпионом страны — это надо иметь секрет!».

***

Что бы ни говорили о Садырине, что бы не вспоминали об его уходе из «Зенита» и ЦСКА, — не это главное.

А главное вот что — Садырин был тренер мирового уровня!

Кому-то казалось, что он «колхозник»? Так вот сами вы колхозники. Я до сих пор помню фрагменты игр его ЦСКА. Это было невероятно! Для кого-то «команда мечты» — «Барселона» Кройфа. Для кого-то, как для Леонида Слуцкого, — сборная Франции-1984. А кому-то всего милее лошадиный футбол «Вест Хэма» 1980-х. Бывает.

А для меня футбольное чудо — тот ЦСКА. Ну и «Барселона» Кройфа, конечно, тоже. Скорость, остроумие, никакого занудства.

Садырин умел разглядеть футболиста — и считавшийся средним вратарь Бирюков выдавал гениальный сезон. Ловил все — даже с пенальти. После чего показывал арбитру руку, согнутую в локте. Был тысячу раз прав.

Вазу от «Огонька» получал в тот год не Дасаев и не Чанов, а Миша из Орехово-Зуево. Не доехав, однако, до сборной. Это Михаил в тот год едва не стал лучшим футболистом СССР — пропустив вперед Геннадия Литовченко…

Это при Садырине Долгополов и Афанасьев «выжигали» все. А в Борисе Чухлове разглядел выдающиеся данные. Кажется, Борис Владимирович и сейчас сделает кульбит. Если хорошо попросить.

Представлять «Зенит"-1984 «ребятами с нашего двора», которые вдруг собрались и выиграли — красиво и забавно. Прекрасный миф, я сам рад его поддерживать.

Но по совести говоря, это были люди с уникальными способностями. Не шантрапа. Способные если надо — переиграть «Спартак». Затопать киевское «Динамо». Вытащить матч на чистом везении — как в Тбилиси и Днепропетровске. Все что хотите!

То же самое повторилось в ЦСКА — ну, в Корнееве можно было разглядеть игрока. А кто бы поставил на Сергея Дмитриева с его резанными-перерезанными ногами? Страшнее шрамов я в советском футболе не видел. Будто на фронте резали тупым скальпелем.

Кто бы поверил, что главная футбольная песня Брошина впереди? Из новой садыринской команды поедет на чемпионат мира — и там сыграет?

За этих ребят взялся Садырин — и очень скоро комментатор Перетурин требовал переодеть ЦСКА в майки сборной. В полном составе отправить играть против каких-то венгров. А может, румын. Никто со стороны им не нужен — чтоб не расплескать «химию». Добровольский с Шалимовым в такой команде лишние, пусть играют Малюков, Колесников и Колотовкин. Ну и Дмитрий Быстров, конечно. Куда же без Быстрова.

До сих пор уверен — так и надо было сделать.

Разглядеть все это, скрытое, смог только Садырин. С другими тренерами ЦСКА курсировал из высшей лиги в первую. Где не искрил с этим самым составом.