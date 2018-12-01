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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Ахмата» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, который должен пройти сегодня, 1 декабря, в Красноярске.

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«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Кутьин, Саркисов.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Гащенков, Раванелли, И. Думбия, Митришев, Мбенге.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Красноярске за час до начала матча будет измерена температура воздуха. Если температура будет ниже минус 15 градусов по Цельсию, то, по регламенту, одна из команд может отказаться выходить на поле.

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