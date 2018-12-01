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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

Заседание исполкома РФС перенесено с 6 на 19 декабря

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) перенесено с 6 на 19 декабря, сообщается на официальном сайте организации.

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Заседание 19 декабря начнется в 11:00 по московскому времени.

Отмечается, что дополненный проект повестки заседания будет опубликован позднее.

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