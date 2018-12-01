Заседание исполкома РФС перенесено с 6 на 19 декабря
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) перенесено с 6 на 19 декабря, сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) перенесено с 6 на 19 декабря, сообщается на официальном сайте организации.
Заседание 19 декабря начнется в 11:00 по московскому времени.
Отмечается, что дополненный проект повестки заседания будет опубликован позднее.