Вратарь «Енисея» назвал издевательством проведение матча с «Ахматом» в минус 15

Матч «Енисей» — «Ахмат» проходит в эти минуты. Перед матчем столбик термометра опустился до отметки 14,9 градусов мороза. По действующему регламенту Российского футбольного союза (РФС), команда имеет право отказаться от участия в матче при температуре минус 15 и ниже.

На прошлой неделе бюро исполкома РФС в порядке исключения разрешило «Енисею» провести матч с «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам РПЛ, из-за чего играть на нем могут только команды молодежного первенства. На следующий день премьер-лига выступила против этого решения, а во вторник объявила, что игра состоится 1 декабря на Центральном стадионе в Красноярске.