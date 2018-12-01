Вратарь «Енисея» назвал издевательством проведение матча с «Ахматом» в минус 15
ТАСС, 1 декабря. Вратарь красноярского футбольного клуба «Енисей» Давид Юрченко назвал издевательством проведение домашнего матча 16-го тура Российской
ТАСС, 1 декабря. Вратарь красноярского футбольного клуба «Енисей» Давид Юрченко назвал издевательством проведение домашнего матча 16-го тура Российской
Матч «Енисей» — «Ахмат» проходит в эти минуты. Перед матчем столбик термометра опустился до отметки 14,9 градусов мороза. По действующему регламенту Российского футбольного союза (РФС), команда имеет право отказаться от участия в матче при температуре минус 15 и ниже.
«Это не игра. Это издевательство над спортсменами и болельщиками», — сказал Юрченко.
На прошлой неделе бюро исполкома РФС в порядке исключения разрешило «Енисею» провести матч с «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам РПЛ,