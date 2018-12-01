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15:16 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Енисея» назвал издевательством проведение матча с «Ахматом» в минус 15

ТАСС, 1 декабря. Вратарь красноярского футбольного клуба «Енисей» Давид Юрченко назвал издевательством проведение домашнего матча 16-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» на Центральном стадионе в пятнадцитиградусный мороз. Об этом голкипер заявил в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Матч «Енисей» — «Ахмат» проходит в эти минуты. Перед матчем столбик термометра опустился до отметки 14,9 градусов мороза. По действующему регламенту Российского футбольного союза (РФС), команда имеет право отказаться от участия в матче при температуре минус 15 и ниже.

«Это не игра. Это издевательство над спортсменами и болельщиками», — сказал Юрченко.

На прошлой неделе бюро исполкома РФС в порядке исключения разрешило «Енисею» провести матч с «Ахматом» в крытом манеже. Красноярский манеж не соответствует стандартам РПЛ, из-за чего играть на нем могут только команды молодежного первенства. На следующий день премьер-лига выступила против этого решения, а во вторник объявила, что игра состоится 1 декабря на Центральном стадионе в Красноярске.

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