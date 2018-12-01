Шикунов — о переносе матча с «Оренбургом»: При такой погоде играть невозможно
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал решение о переносе гостевого матча 16-го тура Российской
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал решение о переносе гостевого матча 16-го тура Российской
«Решение принимала вся команда. При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Как играть?! Даже я постоял на улице три минуты в тёплой куртке и чуть с ума не сошёл. А футболистам
Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, мы обязаны были явиться. Таков регламент.
По календарю есть, конечно, вопросы. Но и другие команды можно понять, не играть же им в