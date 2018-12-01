Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Десна0
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта1
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Эмполи
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал К
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Леганес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Шикунов — о переносе матча с «Оренбургом»: При такой погоде играть невозможно

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал решение о переносе гостевого матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который должен был пройти сегодня, 1 декабря.

Наверх

«Решение принимала вся команда. При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Как играть?! Даже я постоял на улице три минуты в тёплой куртке и чуть с ума не сошёл. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем это нужно, под конец отрезка играть в футбол при минус 20?

Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, мы обязаны были явиться. Таков регламент.

По календарю есть, конечно, вопросы. Но и другие команды можно понять, не играть же им в июле-августе-сентябре пять игр подряд дома, а потом на выезде. В вопросе календаря надо всегда искать компромиссы, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин назвал лучшего футболиста России!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии»
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
Овечкин продолжил убойную серию и подарил другу хет-трик
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
Гвоздь программы. Талантливый украинец подерется со Стивенсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь