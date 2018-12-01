Шикунов — о переносе матча с «Оренбургом»: При такой погоде играть невозможно

«Решение принимала вся команда. При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Как играть?! Даже я постоял на улице три минуты в тёплой куртке и чуть с ума не сошёл. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем это нужно, под конец отрезка играть в футбол при минус 20?

Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, мы обязаны были явиться. Таков регламент.