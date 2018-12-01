«Это издевательство над футболом». «Енисей» и «Ахмат» отмучались в «минус 15»
Перед решающим пенальти мяч сдуло с точки.
Перед решающим пенальти мяч сдуло с точки.
«Вам лишь бы провести матч и убить их всех? Давайте убьем. Они в трусах выйдут, в подштанниках. Давайте убьем, какая разница?», — во время контрольного замера температуры на Центральном стадионе Красноярска главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов был вне себя от ярости. Он требовал перенести игру с «Енисеем».
Но в нужный момент термометр показал температуру «минус 14,6». По регламенту играть в таких условиях можно. Просьбы грозненцев хозяева поля не поддержали.
А главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев и вовсе не увидел в такой погоде ничего страшного: «Играть возможно. Я сам играл в такую погоду. Было даже холоднее. Да, дискомфорт есть. Но по регламенту температура не может быть ниже минус 15. Риск получить травму возрастает в каждой игре, на искусственном поле. Эти разговоры не имеют никакого отношения к данной игре».
В итоге самый холодный матч чемпионата состоялся. «Енисей» выставил на него следующий состав.
Это, на самом деле, не вполне юмор. Перед матчем «Енисей» сообщал, что в шапках на матч разрешено выйти только вратарям и арбитрам (при этом у Городова рефери потребовал снять повязку на шею). Однако во время матча игроки
А вот кого отправил на поле Рахимов.
В первом тайме «Енисей» больше владел мячом. Но опасных моментов у ворот обеих команд не было от слова совсем. Видимо, температура внесла свои коррективы в действия футболистов.
Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади стал единственным, кто вышел на поле в футболке с коротким рукавом. Но после получаса игры сдался и пошел переодеваться. В родном для Мохаммади Тегеране сегодня было до «плюс 15».
Во время
Вторил ему и полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков: «Не знаю, как надо любить футбол, чтобы в такую погоду прийти болеть. Все ли удается делать на поле? А как удается? * Ветер мяч сносит. * Но играем в равных условиях».
Счет в матче был открыт на 70-й минуте. После безобидного заброса тот самый Мохаммади с левого фланга мяч пролетел мимо всех защитников, ударился о колено замерзшего Юрченко и попал в ворота «Енисея».
Хозяева ответили оперативно. Спустя десять минут заработали пенальти, который реализовал Кичин. Игроки «Ахмата» возмутились —
Итог — 1:1. «Ахмат» остался на десятой строчке, а «Енисей» — на последней.
Рашид Рахимов: «Пока не знаем, все ли нормально с игроками. У многих такое состояние… Надо отогреться и посмотреть. Обычно последствия бывают позже. Я и сам замерз.
У тех, кто принимал решение, было намерение провести этот матч. Мое мнение не зависит от результата. Даже если бы мы удержали победный счет, я бы говорил так же.
Дмитрий Аленичев: «Недоволен результатом. Мы заслуживали победу. Пропущенный гол нас не сломил. Мы продолжали атаковать, нагнетать давление. Отсюда — заработанный пенальти. Хотелось бы победить.
Неопределенность, состоится ли игра, была. Но я всю неделю на 99 процентов был уверен, что состоится.
Пока никто из игроков на самочувствие не жаловался. Все, вроде,
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов», который должен был начаться следом, отменен