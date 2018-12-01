«Это издевательство над футболом». «Енисей» и «Ахмат» отмучались в «минус 15»

«Вам лишь бы провести матч и убить их всех? Давайте убьем. Они в трусах выйдут, в подштанниках. Давайте убьем, какая разница?», — во время контрольного замера температуры на Центральном стадионе Красноярска главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов был вне себя от ярости. Он требовал перенести игру с «Енисеем».

Но в нужный момент термометр показал температуру «минус 14,6». По регламенту играть в таких условиях можно. Просьбы грозненцев хозяева поля не поддержали.

А главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев и вовсе не увидел в такой погоде ничего страшного: «Играть возможно. Я сам играл в такую погоду. Было даже холоднее. Да, дискомфорт есть. Но по регламенту температура не может быть ниже минус 15. Риск получить травму возрастает в каждой игре, на искусственном поле. Эти разговоры не имеют никакого отношения к данной игре».

В итоге самый холодный матч чемпионата состоялся. «Енисей» выставил на него следующий состав.

Это, на самом деле, не вполне юмор. Перед матчем «Енисей» сообщал, что в шапках на матч разрешено выйти только вратарям и арбитрам (при этом у Городова рефери потребовал снять повязку на шею). Однако во время матча игроки все-таки оказывались на поле в шапках.

А вот кого отправил на поле Рахимов.

В первом тайме «Енисей» больше владел мячом. Но опасных моментов у ворот обеих команд не было от слова совсем. Видимо, температура внесла свои коррективы в действия футболистов.

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади стал единственным, кто вышел на поле в футболке с коротким рукавом. Но после получаса игры сдался и пошел переодеваться. В родном для Мохаммади Тегеране сегодня было до «плюс 15».

Во время флэш-интервью в перерыве матча голкипер «Енисея» Давид Юрченко назвал происходящее на поле издевательством над футболом.

Вторил ему и полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков: «Не знаю, как надо любить футбол, чтобы в такую погоду прийти болеть. Все ли удается делать на поле? А как удается? * Ветер мяч сносит. * Но играем в равных условиях».

Счет в матче был открыт на 70-й минуте. После безобидного заброса тот самый Мохаммади с левого фланга мяч пролетел мимо всех защитников, ударился о колено замерзшего Юрченко и попал в ворота «Енисея».

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/11794553?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/fd898767383bab300295e716c97d4a07/">Енисей - Ахмат. 0:1. Милад Мохаммади, Российская Премьер-Лига, 16 тур 01.12.2018</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева ответили оперативно. Спустя десять минут заработали пенальти, который реализовал Кичин. Игроки «Ахмата» возмутились — из-за того, о чем говорил Гащенков. Мяч сдуло ветром с точки и в момент удара он находился не в статичном положении.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/11794570?wmode=opaque" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://rutube.ru/video/37950110110b9de586c28c84800142e0/">Енисей - Ахмат. 1:1. Валерий Кичин (пенальти), Российская Премьер-Лига, 16 тур 01.12.2018</a> от <a href="https://rutube.ru/metainfo/tv/1576/">МАТЧ ПРЕМЬЕР</a> на <a href="https://rutube.ru">Rutube</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

Итог — 1:1. «Ахмат» остался на десятой строчке, а «Енисей» — на последней.

Рашид Рахимов: «Пока не знаем, все ли нормально с игроками. У многих такое состояние… Надо отогреться и посмотреть. Обычно последствия бывают позже. Я и сам замерз.

Смысла говорить об игре вообще нет. Остаюсь при своем мнении: это не футбол, а лотерея. Любой мяч может залететь. И столько брака во многих ситуациях. Мяч деревянный. Действия некоторые — такие же.

У тех, кто принимал решение, было намерение провести этот матч. Мое мнение не зависит от результата. Даже если бы мы удержали победный счет, я бы говорил так же.

Дмитрий Аленичев: «Недоволен результатом. Мы заслуживали победу. Пропущенный гол нас не сломил. Мы продолжали атаковать, нагнетать давление. Отсюда — заработанный пенальти. Хотелось бы победить.

Неопределенность, состоится ли игра, была. Но я всю неделю на 99 процентов был уверен, что состоится.

Пока никто из игроков на самочувствие не жаловался. Все, вроде, живы-здоровы, дай бог, чтобы и у «Ахмата» тоже.