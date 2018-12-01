Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал К
Карпаты
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д0
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер0
Бавария0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ганновер-960
Герта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ1
Эмполи2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Десна0
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Леганес
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Уфа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта2
Уэска0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
17:29 (мск), источник: Sport24

«Это издевательство над футболом». «Енисей» и «Ахмат» отмучались в «минус 15»

Перед решающим пенальти мяч сдуло с точки.

Наверх

«Вам лишь бы провести матч и убить их всех? Давайте убьем. Они в трусах выйдут, в подштанниках. Давайте убьем, какая разница?», — во время контрольного замера температуры на Центральном стадионе Красноярска главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов был вне себя от ярости. Он требовал перенести игру с «Енисеем».

Но в нужный момент термометр показал температуру «минус 14,6». По регламенту играть в таких условиях можно. Просьбы грозненцев хозяева поля не поддержали.

Во время загрузки произошла ошибка.

А главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев и вовсе не увидел в такой погоде ничего страшного: «Играть возможно. Я сам играл в такую погоду. Было даже холоднее. Да, дискомфорт есть. Но по регламенту температура не может быть ниже минус 15. Риск получить травму возрастает в каждой игре, на искусственном поле. Эти разговоры не имеют никакого отношения к данной игре».

В итоге самый холодный матч чемпионата состоялся. «Енисей» выставил на него следующий состав.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это, на самом деле, не вполне юмор. Перед матчем «Енисей» сообщал, что в шапках на матч разрешено выйти только вратарям и арбитрам (при этом у Городова рефери потребовал снять повязку на шею). Однако во время матча игроки все-таки оказывались на поле в шапках.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот кого отправил на поле Рахимов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тайме «Енисей» больше владел мячом. Но опасных моментов у ворот обеих команд не было от слова совсем. Видимо, температура внесла свои коррективы в действия футболистов.

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади стал единственным, кто вышел на поле в футболке с коротким рукавом. Но после получаса игры сдался и пошел переодеваться. В родном для Мохаммади Тегеране сегодня было до «плюс 15».

Во время флэш-интервью в перерыве матча голкипер «Енисея» Давид Юрченко назвал происходящее на поле издевательством над футболом.

Вторил ему и полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков: «Не знаю, как надо любить футбол, чтобы в такую погоду прийти болеть. Все ли удается делать на поле? А как удается? * Ветер мяч сносит. * Но играем в равных условиях».

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в матче был открыт на 70-й минуте. После безобидного заброса тот самый Мохаммади с левого фланга мяч пролетел мимо всех защитников, ударился о колено замерзшего Юрченко и попал в ворота «Енисея».

Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева ответили оперативно. Спустя десять минут заработали пенальти, который реализовал Кичин. Игроки «Ахмата» возмутились — из-за того, о чем говорил Гащенков. Мяч сдуло ветром с точки и в момент удара он находился не в статичном положении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итог — 1:1. «Ахмат» остался на десятой строчке, а «Енисей» — на последней.

Рашид Рахимов: «Пока не знаем, все ли нормально с игроками. У многих такое состояние… Надо отогреться и посмотреть. Обычно последствия бывают позже. Я и сам замерз.

Смысла говорить об игре вообще нет. Остаюсь при своем мнении: это не футбол, а лотерея. Любой мяч может залететь. И столько брака во многих ситуациях. Мяч деревянный. Действия некоторые — такие же.

У тех, кто принимал решение, было намерение провести этот матч. Мое мнение не зависит от результата. Даже если бы мы удержали победный счет, я бы говорил так же.

Дмитрий Аленичев: «Недоволен результатом. Мы заслуживали победу. Пропущенный гол нас не сломил. Мы продолжали атаковать, нагнетать давление. Отсюда — заработанный пенальти. Хотелось бы победить.

Неопределенность, состоится ли игра, была. Но я всю неделю на 99 процентов был уверен, что состоится.

Пока никто из игроков на самочувствие не жаловался. Все, вроде, живы-здоровы, дай бог, чтобы и у «Ахмата» тоже.

Матч «Оренбург» — «Крылья Советов», который должен был начаться следом, отменен из-за холодной погоды.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая ведущая «Спартака» всегда забывает купальник
Туктамышева с помощью откровенного фото призналась в любви к финалу Гран-при по фигурному катанию
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии»
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
«Спартак» принимает ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь