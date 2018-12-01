Колосков о переносе матча РПЛ: Не надо было переходить на систему «осень-весна»

Источник: РИА "Новости"

Встреча 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» на стадионе «Газовик» в Оренбурге должна была начаться в субботу в 16:30 мск. Однако из-за погодных условий матч был официально перенесен. Представители комиссии зафиксировали температуру у поля -17 градусов.

«Заранее понятно было, что в декабре будет минусовая температура (в Оренбурге). Если и в декабре не играть, то больше играть просто некогда. В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что необдуманно перешли на систему “осень-весна”. Я и многие другие специалисты говорили, что надо сначала условия создать для игры в это время — построить хорошие манежи или привести в порядок поля, стадионы, как в Питере, и только потом переходить на “осень-весну”. Но никто не послушался и палец о палец не ударил», — сказал Колосков по телефону.

«Что делать теперь? Вариант, по сути, один. Для подобных ситуаций в декабре надо клубам иметь резервный стадион на юге России и прописать это в регламенте, что в случае форс-мажора такой-то клуб проводит домашний матч на таком-то южном стадионе. Или есть, например, спорткомплекс “Олимпийский” в Москве, который тоже можно специализировать под футбол на зимне-весенний период», — добавил собеседник агентства.