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17:38 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент «Ахмата» считает, что матч РПЛ с «Енисеем» следовало перенести

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» стоило перенести на другой день. Такое мнение ТАСС по телефону высказал вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

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Матч прошел в Красноярске и завершился вничью со счетом 1:1. Перед игрой столбик термометра опустился до отметки 14,9 градуса мороза. Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), команда имеет право отказаться от участия в матче при температуре минус 15 градусов по Цельсию и ниже.

«Надо было перенести матч на другой день, — сказал Айдамиров. — Но делегат матча принял такое решение, мы, согласно регламенту, его выполнили. Вышли, сыграли, пытались не замерзнуть».

Другую встречу тура — между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» — было решено перенести. Встреча должна была состояться в субботу в Оренбурге. За час до начала игры температура воздуха составляла минус 18 градусов.

«Ахмат» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Енисей» находится на последней, 16-й позиции с 10 очками в активе.

Енисей 1:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
1.12.2018, 14:00 Зрители: 1859 основной раунд: 16-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Рашид Рахимов
Голы
81′ Валерий Кичин 2
13 Милад Мохаммади 69′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Петар Занев 33
Валерий Кичин 2
Али Гаджибеков 63
Александр Зотов 7
36′ Фегор Огуде 8
90′ Михаил Комков 10
Артур Саркисов 11
76′ Дмитрий Ятченко 3
Дарко Бодул 9
68′ Азим Фатуллаев 15
Дмитрий Торбинский 6
46′ Александр Кутьин 48
Павел Комолов 5
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
3 Заурбек Плиев
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 30′
6 Михаил Гащенков 33′
14 Раванелли
8 Идрисса Думбья 78′
2 Родолфу 82′
17 Аблай Мбенг 82′
18 Беким Балай
95 Магомед Митришев 70′
77 Бернард Бериша
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
3 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
Обозначения
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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