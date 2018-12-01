Вице-президент «Ахмата» считает, что матч РПЛ с «Енисеем» следовало перенести

Матч прошел в Красноярске и завершился вничью со счетом 1:1. Перед игрой столбик термометра опустился до отметки 14,9 градуса мороза. Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), команда имеет право отказаться от участия в матче при температуре минус 15 градусов по Цельсию и ниже.

«Надо было перенести матч на другой день, — сказал Айдамиров. — Но делегат матча принял такое решение, мы, согласно регламенту, его выполнили. Вышли, сыграли, пытались не замерзнуть».

Другую встречу тура — между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» — было решено перенести. Встреча должна была состояться в субботу в Оренбурге. За час до начала игры температура воздуха составляла минус 18 градусов.