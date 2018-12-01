ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию
ЦСКА отправил Абеля Эрнандеса в Англию, где 28-летний нападающий продолжит восстановление от травмы приводящих мышц бедра.
ЦСКА отправил Абеля Эрнандеса в Англию, где 28-летний нападающий продолжит восстановление от травмы приводящих мышц бедра.
Об этом сообщает портал Sport24.ru.
В 2018 году уругваец больше не сыграет и точно пропустит матчи против «Ростова» и «Енисея» в РПЛ, а также гостевую встречу с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Минувшим летом Эрнандес заключил контракт с ЦСКА по схеме 0,5+2,5 года. Поскольку нападающий провел всего 7 из 20 матчей за полгода, зимой армейский клуб имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.