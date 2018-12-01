Семёнов — о матче с «Енисеем»: У меня нет слов, это позорище российского футбола

«У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого ещё не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся… Этот матч просто позорище российского футбола!» — приводит слова Семёнова «Спорт-экспресс».
Защитник сказал, что из-за сильного холода игрокам в перерыве пришлось нюхать нашатырь.
«Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь», — сказал Андрей.
«Ахмат», набрав 20 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (10) — последнее.