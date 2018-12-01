Семёнов — о матче с «Енисеем»: У меня нет слов, это позорище российского футбола

«У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого ещё не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся… Этот матч просто позорище российского футбола!» — приводит слова Семёнова «Спорт-экспресс».