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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Семёнов — о матче с «Енисеем»: У меня нет слов, это позорище российского футбола

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов раскритиковал решение провести выездной матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (1:1), несмотря на температуру минус 13,9 градуса.

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«У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого ещё не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся… Этот матч просто позорище российского футбола!» — приводит слова Семёнова «Спорт-экспресс».

Защитник сказал, что из-за сильного холода игрокам в перерыве пришлось нюхать нашатырь.

«Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь», — сказал Андрей.

«Ахмат», набрав 20 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» (10) — последнее.

Енисей 1:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
1.12.2018, 14:00 Зрители: 1859 основной раунд: 16-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Рашид Рахимов
Голы
81′ Валерий Кичин 2
13 Милад Мохаммади 69′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Петар Занев 33
Валерий Кичин 2
Али Гаджибеков 63
Александр Зотов 7
36′ Фегор Огуде 8
90′ Михаил Комков 10
Артур Саркисов 11
76′ Дмитрий Ятченко 3
Дарко Бодул 9
68′ Азим Фатуллаев 15
Дмитрий Торбинский 6
46′ Александр Кутьин 48
Павел Комолов 5
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
3 Заурбек Плиев
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 30′
6 Михаил Гащенков 33′
14 Раванелли
8 Идрисса Думбья 78′
2 Родолфу 82′
17 Аблай Мбенг 82′
18 Беким Балай
95 Магомед Митришев 70′
77 Бернард Бериша
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
3 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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