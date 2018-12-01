«Анжи» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
«Анжи» и «Уфа» объявили составы на матч 16-го тура
«Анжи» и «Уфа» объявили составы на матч 16-го тура
С первых минут встречу начнут голкипер хозяев Юрий Дюпин и форвард гостей Вячеслав Кротов.
Состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов, Понсе.
Запасные: Будаков, Сугробов, Белоруков, Кацаев, Глебов, Хамдамов, Ахъядов, Агаларов.
Состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Засеев, Пауревич, Салатич, Бизяк.