«Уфа» расторгла контракт с Зубаревым
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Уфа» расторгла контракт с полузащитником Владимиром Зубаревым, сообщается в официальном аккаунте футбольной команды в Twitter.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Уфа» расторгла контракт с полузащитником Владимиром Зубаревым, сообщается в официальном аккаунте футбольной команды в Twitter.
Трудовой договор с полузащитником был разорван по обоюдному согласию сторон.
В нынешнем сезоне Зубарев принял участие в 11 матчах первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Урал-Приволжье» за вторую команду «Уфы», а также сыграл одну встречу за молодежный состав уфимцев.