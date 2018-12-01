«Уфа» расторгла контракт с Зубаревым

Трудовой договор с полузащитником был разорван по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Зубарев принял участие в 11 матчах первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Урал-Приволжье» за вторую команду «Уфы», а также сыграл одну встречу за молодежный состав уфимцев.