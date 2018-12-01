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19:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Уфа» расторгла контракт с Зубаревым

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Уфа» расторгла контракт с полузащитником Владимиром Зубаревым, сообщается в официальном аккаунте футбольной команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Трудовой договор с полузащитником был разорван по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Зубарев принял участие в 11 матчах первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне «Урал-Приволжье» за вторую команду «Уфы», а также сыграл одну встречу за молодежный состав уфимцев.

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